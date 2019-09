पाकिस्तान के मंत्री अपनी हरकतों की वजह से पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया में ट्रोल होते आ रहे हैं। इनमें सबसे आगे हैं पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री फवाद चौधरी। पिछले दिनों जब उन्होंने चंद्रयान के बारे में कुछ लिखा था तब भी जमकर भारतीय यूजर्स ने लताड़ लगाई थी। अब वह एक बार फिर से अपने एक ट्वीट को लेकर भारतीय यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने रविवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर फर्जी ट्वीट किया लेकिन भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी अच्छे से खबर ले ली।

दरअसल फवाद चौधरी ने एक फोटोशॉप्ड स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस स्क्रीनशॉट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्विटर चैट को दिखाया गया। इस फर्जी चैट में दिखाने की कोशिश की गई थी कि एक व्यक्ति खुद को बलोचिस्तान का बताता है और नरेंद्र मोदी को मैसेज कर कुछ जानकारी देने की बात करता है। जब मोदी उससे पूरी बात पूछते हैं, तो वह विंग कमांडर अभिनंदन की वो तस्वीर भेजता है जब उन्हें पाकिस्तान में पकड़ा गया था।

पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने ये फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा – जिन्हें डीएम (डायरेक्ट मैसेज) बनाना अच्छा लगता है।

Ooops:) For those who enjoy creating DM’s…. pic.twitter.com/560l97P9eT — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) September 15, 2019

फवाद चौधरी का ये ट्वीट देख भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए । उन लोगों ने फवाद चौधरी को लताड़ लगानी शुरू कर दी। लोग लिखने लगे कि कहीं तो अक्ल लगा लो..नरेंद्र मोदी का डीएम ऑफ है। कुछ ने लिखा कि अब इसी तरह की चीजों में जंग कर लो..सरहद पर करने की हिम्मत तो है नहीं तुम लोगों में।

कुछ यूजर्स लिखने लगे कि सोचो उस मुल्क के कैसे हालात होंगे जहां का एक जिम्मेदार मंत्री ट्रोल की भूमिका निभा रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि मोदी बलोचिस्तान के लिए भूखे नहीं हैं। उन्होंने जिस दिन ठान लिया उस दिन तुम लोग कश्मीर भी भूल जाओगे। कुछ अन्य यूजर्स ने लिखा कि फवाद चौधरी अपनी नहीं तो कम से कम अपने पद की तो गरिमा बचा के रख।

Ye Dekh Le Tumhare BAT Terrorist Ko Indian Army Ne 72 Huro Ke Paas Bhej Diya pic.twitter.com/kZXayKAt9c — Bharat Cyber Soldiers (@BharatkeSoldier) September 16, 2019

Haathi,but modi is not hungry for photos and videos from balochistan .The moment he brings his eye on balochistan,u ppl are gonna forget about Kashmir.That’s the difference between modi and pakistan troll ministers who easily get trolled even by the world leaders — aaloo kachaloo (@NANDARITU) September 16, 2019

Chaman ch… Modi ka DM bandh hai… Aur waise bhi wo begger country ka twitter minister nahi super power ka PM hai jiske pass aisi faltu bato ka waqt nahi — Proud indian (@Jit_indian) September 16, 2019

Pakistanis are making fun of you Mawad Chaudhry and you are accidentally their Technology minister pic.twitter.com/1pFGPH3tJo — Dalip Pancholi (@DalipPancholi) September 16, 2019

Abey Gadhey. Lekin wo to trolls hai aur Tu ek Minister hai. Aapni nehi toh aapne portfolio ki toh izzat karlia kar. Jinnah aaj phirse margaya tera saqal dekhke. — BitterSweetSymphony (@PluviophilePoet) September 16, 2019

Poora SS kyon nahi dala Gadhe? pic.twitter.com/VC6GoxYoYs — Bhrustrated (@AnupamUncl) September 16, 2019

uneducated Pakistanis don’t even know the meaning of surrender and caught whole Pakistan army surrendered to Indis. And PAK caughted Wing commander Abhinandan sir for two days only what is achievement in this? Like him everyday Indian army arrest PAKISTANI terrorist & soldiers — Aninda Sarkar (@Sarkar15Aninda) September 15, 2019

Fawad before becoming Twitter troll he was a Tiktok star pic.twitter.com/tTjfbEpyJS — Siddhartha Singh (@SiddharthSing09) September 16, 2019

