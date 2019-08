सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो है पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद का। वीडियो पर लोग पाकिस्तानी मंत्री का खूब मजाक उड़ा रहे हैं। खुद पाकिस्तान के लोग भी अपने मंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि मोदी के खिलाफ बोल रहे मंत्री जी को खुद करंट लग गया।

दरअसल हुआ ये कि शुक्रवार को पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद को एक जनसभा में करंट का झटका लग गया। वो उस वक्त भारत और भारतीय पीएम के खिलाफ बोल रहे थे। वो माइक से बोल रहे थे कि मोदी हम तुम्हारी नीयत से वाकिफ हैं, इसके आगे जैसे ही उन्होंने एक शब्द बोला उन्हें करंट का झटका लग गया। झटका लगते ही शेख रशीद डर गए और कहने लगे लगता है करेंट लग गया।

शेख रशीद को करंट लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लोग लिखने लगे कि ये मोदी की बात कर रहे थे और मोदी ने माइक में घुसकर इन्हें करंट का झटका दे दिया। कुछ यूजर्स लिखन लगे कि जब आप कुछ गलत बोलते हैं तो कर्मा ऐसे ही सबक सिखाता है।

These Paki ministers are nothing but a bunch of imbecile morons

Laga-Laga Shock!#Pakistan‘s Badbola Minister suffers electric shock from mic.

That moment when you are telling a lie & karma turns around and bites you back!

What goes around comes around #SheikhRashid.@ajitsinghpundir @TarekFatah @AnupamPKher @AdityaRajKaul @majorgauravarya pic.twitter.com/YX8sOjuRGG

