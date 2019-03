पाकिस्तान की एक मंत्री का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। दरअसल इस वीडियो में मंत्री साहिबा पाकिस्तान में अच्छी बारिश और बर्फबारी की वजह इमरान खान को बता रही हैं। पाकिस्तानी मंत्री के इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर लोग खूब मजे ले रहे हैं और कुछ तो मंत्री की चाटुकारिता के लिए उन्हें निशाना भी बना रहे हैं। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मंत्री कह रही हैं कि पाकिस्तान में इस बार जितनी बारिश और बर्फबारी हुई है, उतनी कभी नहीं हुई और इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री इमरान खान को जाता है। इस वीडियो पर लोग मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा कि क्या वह बाढ़ का क्रेडिट भी इमरान खान को देंगी? वहीं एक यूजर ने इस ‘जोक ऑफ सेंचुरी’ करार दे दिया। बता दें कि पाकिस्तान में इस समय पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी की सरकार है, जिसके मुखिया इमरान खान हैं। वहीं अच्छी बारिश और बर्फबारी का क्रेडिट इमरान खान को देने वाली मंत्री ज़रताज गुल वज़ीर भी पीटीआई पार्टी की ही सदस्य हैं और पाकिस्तान की मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। इमरान खान बीते साल पाकिस्तान में हुए आम चुनावों में जीत हासिल कर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। इमरान खान को पीएम बनाने में पाकिस्तानी सेना की भूमिका का बड़ा हाथ माना जाता है।

Here is a PTI minister giving Imran Khan the credit for the rains. And no, she isn’t joking. And yes, there are many like her in this party and cabinet. pic.twitter.com/YXxyKGv6Bk

— Ammara Ahmad (@ammarawrites) March 20, 2019