पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भरा माहौल है। देश में पाकिस्तान को हर जगह से बायकाट करने की मांगे उठ रहीं थी। लोगों का कहना था भारत को अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ सभी तरह के संबंध खत्म कर देने चाहिए। ऐसे में एक मांग ये भी उठी थी कि इंग्लैंड में होने वाले विश्वकप में भारत को पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। इसपर पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में फवाद चौधरी “क्रिकेट को स्‍पोर्ट्स से दूर रखें” कहते दिख रहे हैं।

इस वीडियो के जरिए फवाद को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा “अरे भाई कहना क्या चाहते हो।” एक ने लिखा “इनको गांजे से दूर रखें।” एक ने लिखा “ये वाला हाई चाहिए ज़िन्दगी में।”

“Cricket ko sports se dour rakhe.” I hereby announce Nobel prize for sports for Fawad Chaudhry pic.twitter.com/WB7gspZemS

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) March 19, 2019