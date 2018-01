कभी दिया था भारत विरोधी बयान, अब टि्वटर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद मांग रहा पाकिस्तानी शख्स

भारत विरोधी बयान देने वाले पाकिस्तानी शख्स ने अब भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है। इस व्यक्ति का नाम डॉक्टर एम. फैजल बुगती है। बुगती को दिल्ली इलाज के लिए आना है जिसके लिए उसने सुषमा स्वराज से मदद मांगी है। बुगती ने अपनी याचिका में इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन और सुषमा स्वराज से कहा है कि 31 जनवरी को उन्हें नई दिल्ली आकर अपना इलाज कराना है जिसके लिए उन्हें तत्काल वीजा की जरूरत है। वहीं बुगती के पिछले ट्वीट्स पर नजर डाली जाए तो उसमें भारत के लिए उनके विचार साफ दिखाई देते हैं।

बुगती ने साल 2014 में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था “सामान्य विकास के अलावा भारत को और ज्यादा विभाजनों के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान पर हमला करना व्यर्थ और साधनों की बर्बादी है।” तीन साल के बाद बुगती का बात करने का लहजा बदल गया और उन्होंने नवंबर 2017 में भारतीय हाई कमीशन से मदद मांगी। उन्होंने ट्वीट किया “एक साल इंतजार करने के बाद पाकिस्तान से हमें एनओसी और एक्स-कंट्री लीव मिल गया है। इन दोनों चीजों के मिलने के बाद अब मैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं भर पा रहा हूं क्योंकि वेबसाइट नहीं खुल रही है। कृपया करके इस मामले में मेरी मदद करें।”

india must prepare for more divisions as apart of normal evolution. attacks upon Pakistan are useless and wastage of resources. — Dr M Faisal Bugti (@drfaisalbugti) October 8, 2014

@SushmaSwaraj Dear madam, please direct the high commission in Islamabad Pakistan to issue us medical visa on urgent basis to reach New Delhi on 31st January for our treatment. We need your help. Our treatment is date dependent. — Dr M Faisal Bugti (@drfaisalbugti) January 25, 2018

cons.islamabad@mea.gov.in please issue us medical visa on priority basis, we have to be in New Delhi on 31st January for our treatment. — Dr M Faisal Bugti (@drfaisalbugti) January 25, 2018

इसके बाद उन्होंने 19 जनवरी, 2018 को ट्वीट किया “सुषमा स्वराज मैडम, हमारे कागज और पासपोर्ट इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के पास पहुंच गए हैं। हमें तत्काल मेडिकल वीजा की आवश्यकता है ताकि 31 जनवरी को नई दिल्ली पहुंचकर इलाज करा सकें। आईवीएफ इलाज की तारीख तय हो चुकी है। कृपया करके इलाज के लिए तत्काल वीजा जारी करें।” इसके अगले दिन बुगती ने फिर से ट्वीट कर लिखा “हमें एनओसी और एक्स-कंट्री लीव मिले हुए दस महीने हो गए हैं और हमने आईवीएफ के इलाज के लिए 13 साल का इंतजार किया है। कृपया करके तत्काल प्रभाव से हमें मेडिकल वीजा जारी करें।” बुगती के इन ट्वीट्स के बाद सोमवार को विदेश मंत्रालय ने बुगती को जवाब दिया कि वे भारत के हाई कमीशन जाएं जो कि उनकी मदद करेगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App