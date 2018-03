पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के चेहरे पर एक कार्यक्रम में स्याफी फेंक दी गई। शनिवार (10 मार्च) को वह पंजाब प्रांत के सियालकोट में थे और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अचानक उन पर किसी ने काले रंग की स्याही फेंक दी। घटना के वक्त अचंभित रह गए थे और कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ। हालांकि, कुछ क्षण बाद उन्हें खुद पर स्याही फेंके जाने के बारे में महसूस हुआ। मंत्री पर स्याही फेंकने वाले शख्स को पार्टी कार्यकर्ताओं ने फौरन धर दबोचा और जमकर उसकी धुनाई की। कार्यकर्ताओं ने बाद में इस बाबत पुलिस में शिकायत दी और आरोपी को उनके हवाले किया। स्याही फेंकने वाले शख्स ने आरोप लगाया कि आसिफ की पार्टी संविधान में पैगंबर मोहम्मद की अंतिम स्थिति को बदलना चाहा, जिससे उसकी भावनाएं आहत हुई थीं। पुलिस ने आरोपी की पहचान फैज रसूल के रूप में की है। पुलिस के मुताबिक, उसका किसी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है।

Ink thrown at Pakistan Foreign Minister Khawaja Asif during a PMLN event at Sialkot in Pakistan earlier today. Video pic.twitter.com/QtKkEv9Phx

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 10, 2018