पाकिस्तान की इमरान खान सरकार जिस प्रकार ‘नया पाकिस्तान’ बनाने का नारा दे रही है, उसके हिसाब से चुनौतियां कम नहीं हैं। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के पास लोगों को दिखाने के लिए अभी काफी कुछ दिखाना बाकी है लेकिन हाल में पाक सरकार में मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसने पड़ोसी मुल्क की आवाम को खासा निराश किया। लोग मंत्री महोदया को ट्रोल कर रहे हैं और मीम्स भी बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में शिरीन मजारी दफ्तर की कुर्सी पर सोती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीर में शिरीन अपनी कुर्सी पर आराम से टिकी हुईं आंखें बंद किए हुए दिखाई दे रही हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वह सो रही हैं। शिरीन को सोता हुआ मानकर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सलमान सबीर नाम के यूजर ने लिखा, ‘काम पर मानवाधिकार सोते हुए।’ आइमा खोसा ने लिखा, ‘उन सभी मानवाधिकारों को सुनिश्चित करना थकाऊ रहा होगा।’

सेठ ओल्डमिक्सन ने लिखा, ‘पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री काम पर सोती हुईं।’ एफके ने लिखा, ‘सरकार में इस बीच।’ मोहम्मद तकी ने लिखा, ‘नींद एक मौलिक मानवाधिकार है।’

रिजवान ब्राह्मण ने लिखा, ‘अब जब-जब कोई गुड नाइट बुलाएगा, शिरीन मजारी याद आजानी।’ इमरान हुनजाई ने लिखा, ‘पाकिस्तान के मानवाधिकार सुरक्षित हैं।’ मिरजा ने लिखा, आराम करना सही है लेकिन तस्वीर नहीं। यह लंच ब्रेक हो सकता है, यह दिखाता है कि कोई है कार्यालय में जो निजता का उल्लंघन कर रहा है। यह व्यक्ति महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी लीक कर सकता है। व्यक्ति की पहचान की जानी चाहिए और फिर उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए।’

हसीब मिरजा ने लिखा, ‘उनकी मर्जी के बिना तस्वीर खींची गई और साझा की गई जोकि अनुचित, अवैध और उनकी निजी जगह का उल्लंघन है, इसलिए उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।’

Must be exhausting, ensuring all those human rights. pic.twitter.com/C9m7sQdg8G — Aima Khosa (@aimaMK) September 13, 2018

Pakistan’s Minister for Human Rights asleep on the job. https://t.co/310yfAb2uB — Seth Oldmixon (@setholdmixon) September 12, 2018

Sleep is a fundamental human right https://t.co/ZM3HxNIzkx — Mohammad Taqi (@mazdaki) September 13, 2018

Ab Jab Jab Koi Good Night Bolayga Mujhy Shireen mazari yaad ajani @ArfaBhutto786 — Rizwan Brahmin (@RizwanDutt) September 13, 2018

This rest is fine but the photo is not. It may be lunch break. It shows there is someone in the office breaching the privacy. This person can leak important documents as well. Person must be identified & sacked. @ShireenMazari1 @ImranKhanPTI https://t.co/so8PgRSV7j — Mirza (@MAliMirza1) September 15, 2018

Photo was taken and shared without her consent which is inappropriate and illegal and violation of her personal space. So must not mock her! @ImaanZHazir https://t.co/oLDkTcOpFu — Haseeb Mirza (@htmirzapk) September 13, 2018

