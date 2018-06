पाकिस्तान में 28 जुलाई को आम चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। ऐसे में एक दिलचस्प वाकया सामने आया है। खुद को वैकल्पिक प्रधानमंत्री बताने वाले शख्स ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर वह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के बजाय उसे वैध कर देंगे। इस नेता का नाम है नवाब अंबर शाहजादा। वह आप जनाब सरकार पार्टी के प्रमुख हैं। नवाब अंबर खुद को पाकिस्तान का वैकल्पिक प्रधानमंत्री बताते हैं। आमतौर पर चुनाव प्रचार अभियान में प्रत्याशी भ्रष्टाचार पर पाबंदी लगाने के लिए कदम उठाने की बात कहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार से जनता के पैसों की बर्बादी होती है। लेकिन, नवाब अंबर की योजना सबसे अलग है। उनकी मानें तो राजनेताओं को भ्रष्ट होना चाहिए, लेकिन जरूरत के अनुसार, इच्छा के मुताबिक नहीं। मीडिया से बात करते हुए आप जनाब सरकार पार्टी के प्रमुख ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर वह भ्रष्टाचार को कम करेंगे और उसे वैध कर देंगे। टि्वटर पर उनका वीडियो आते ही वायरल हो गया। लोग कहने लगे नवाब अंबर सही कह रहे हैं, उन्हें ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। निहारी ने ट्वीट किया, ’90 फीसद अर्थशास्त्री भी उनसे (नवाब अंबर) सहमत हैं।’ एक अन्य शख्स ने लिखा, ‘इसे ही प्रधानमंत्री बना दो।’

