पाकिस्तानी अक्सर अपनी अजीबोगरीब हरकतों, बयानों और फैसलों के कारण कई बार सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हंसी के पात्र बन चुके हैं। क्रिकेटरों की टूटी-फूटी अंग्रेजी से लेकर पाकिस्तानी नेताओं के अटपटे बयान अक्सर इस मुल्क को दुनियाभर में हंसी-मजाक का केंद्र बना देते हैं। इस बीच पाकिस्तान से फिर कुछ ऐसा सामने आया है जो सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गया है। दरअसल, एयर एंबुलेंस के दौर में पाकिस्तान में साइकिल एंबुलेंस की शुरुआत हुई है।

मजाक का पात्र बनी पाकिस्तान की साइकिल एंबुलेंस

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की यह साइकिल एंबुलेंस हंसी-मजाक का विषय बन गई है। यूजर्स इस अनोखी इमरजेंसी गाड़ी का मजाक उड़ा रहे हैं और इसकी तुलना उड़ने वाले ICU, एयर एम्बुलेंस और ड्रोन-बेस्ड हेल्थकेयर जैसे नए मेडिकल इनोवेशन से कर रहे हैं। कई वायरल पोस्ट में कहा गया कि कराची के मेयर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने अभी-अभी इस सर्विस को शुरू किया है, जिससे ऑनलाइन मजाक वाले रिएक्शन की बाढ़ आ गई।

साइकिल एंबुलेंस पर यूजर्स के रिएक्शन

इंटरनेट पर इस पाकिस्तानी साइकिल एंबुलेंस को लेकर एक यूजर ने कहा है कि पाकिस्तान का यह क्या इनोवेशन है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। इंसानियत के लिए पाकिस्तान के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

एक और अन्य यूजर ने लिखा है, “पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपना आखिरकार सच हो गया

क्या कहानी है साइकिल एंबुलेंस की?

बता दें कि पाकिस्तानी साइकिल एंबुलेंस के बारे में किए जा रहे दावे गुमराह करने वाले हैं। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साइकिल एम्बुलेंस की यह पहल नई नहीं है बल्कि यह 2025 से चल रही है। यह सर्विस मई 2025 में सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज (SIEHS-1122) ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की थी। इसका मकसद कराची की सबसे बड़ी चुनौती से निपटने की थी। दरअसल, इस साइकिल एंबुलेंस को शुरू करने का लक्ष्य ये था कि इसके जरिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में मरीजों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए।

कराची की तंग गलियों में एम्बुलेंस की जगह लेने के बजाय साइकिलें फर्स्ट रेस्पॉन्डर का काम करती हैं। हर माउंटेन बाइक में बेसिक इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं जिसमें फर्स्ट-एड सप्लाई, ऑक्सीजन मास्क, नेबुलाइज़र और ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग किट शामिल हैं। ट्रेंड रेस्पॉन्डर मरीजों तक जल्दी पहुंच सकते हैं, तुरंत देखभाल कर सकते हैं और पूरी तरह से तैयार एम्बुलेंस आने तक उन्हें स्थिर करने में मदद कर सकते हैं।

यह प्रोग्राम इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें ट्रेंड महिलाएं वॉलंटियर थीं। यह कदम इमरजेंसी हेल्थकेयर डिलीवरी को बेहतर बनाने के साथ-साथ महिलाओं को रेस्क्यू और इमरजेंसी सेवाओं में भाग लेने के ज़्यादा मौके देने के लिए था।

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