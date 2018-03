पाकिस्तानी गेंदबाज ने कश्मीर को बता डाला अपना, यूजर ने दिया मुंहतोड़ जवाब

पाकिस्तान में आज यानि 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आल इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों के लिए ब्रिटिश भारतीय सम्राज्य से अलग देश बनाने की मांग को लेकर 23 मार्च, 1940 में लाहौर प्रस्ताव पास हुआ था। इसी दिन को पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं इस दिवस को मनाते हुए पाकिस्तानी गेंदबाज वाहाब रियाज़ ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उन्होंने कश्मीर को अपना बता डाला। इस तस्वीर को देखकर एक भारतीय यूजर को कतई भी अच्छा नहीं लगा और उसने वाहाब रियाज़ को मुंहतोड़ जवाब दे डाला।

वाहाब रियाज ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, “पाकिस्तानी होने की भावना को महसूस करना बहुत ही अतुलनीय है। प्रत्येक पाकिस्तान दिवस पर हमें एक और मौका मिलता यह दिवस मनाने का और हम देखते हैं कि हम कौन हैं और अपने प्यारे देश के लिए हमें क्या काम करना है। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को अपनी दया और हमेशा सुरक्षित रखे, आमीन। लॉन्ग लिव पाकिस्तान।”

The feeling of being a Pakistani is actually matchless. Every #pakistanday we live to see is another chance to celebrate who we are and what to work for our beloved country. May Allah keep our Pakistan under the shadow of His Mercy and safe forever Ameen

Long Live Pakistanpic.twitter.com/CUeVO76NbW

— Wahab Riaz (@WahabViki) March 23, 2018