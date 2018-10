पाकिस्तान ने बीते मंगलवार (23 अक्टूबर) को ड्रग बर्निंग सेरेमनी मनाई। पाकिस्तान की एंटी नारकोटिक्स फोर्स (एएनएफ) ने 4 क्विंटल से ज्यादा जब्त की गई ड्रग्स को आग लगा दी। यह ड्रग बर्निंग सेरेमनी एंटी नारकोटिक्स फोर्स की महिला सैनिकों और अधिकारियों के लिए सेल्फी सेरेमनी में तब्दील हो गई। महिलाओं ने करोड़ों रुपये की धूं-धूं जलती ड्रग्स को बैकग्राउंड में रखते हुए ढेरों सेल्फियां खीचीं। इन पाकिस्तानी महिलाओं की सेल्फियां जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड हुईं तो उन्होंने इंटरनेट पर आग लगा दी। एएनएफ की महिलाओं की तस्वीरें आते ही वायरल होने लगीं। इन महिलाओं की वायरल होतीं सेल्फियों और तस्वीरों को देखकर लगता है कि वे किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ली गई हों। इसके अलावा इन तस्वीरों में दिख रही महिला सैनिक भी फिल्म की हीरोइनों से कम नजर नहीं आ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग तस्वीरों की फिल्मों से तुलना कर रहे हैं।

एएनएफ की महिलाओं के लिए तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के पाकिस्तान में एएनएफ के द्वारा आग के हवाले की गई ड्रग्स की कीमत 1 अरब डॉलर के करीब बताई जा रही है। डॉन की खबर के अनुसार एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 403.9 किलोग्राम ड्रग्स को आग के हवाले किया। ड्रग्स बर्निंग सेरेमनी में पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड कैप्टन और नारकोटिक्स कंट्रोल सेक्रेटरी आरिफ नवाज खान बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए थे।

एएनएफ के डायरेक्टर जनरल मेजर मुसर्रत नवाज मलिक ने कहा कि ड्रग्स का खतरा समाज के लिए सबसे हानिकारक और जीवन को संकट में डालने वाले खतरों में से एक है और एएनएफ एक ड्रग्स फ्री समाज के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में 403.9 किलो ड्रग्स जलाई जा रही है लेकिन इस साल फोर्स ने कुल करीब 168.2 मीट्रिक टन ड्रग्स को नष्ट किया, जिसकी कीमत 673.1 मिलियन डॉलर आंकी गई।

A Pakistani Anti-Narcotic Force aka (ANF) Selfie Besides A Burning Pile Of Drugs Seized In Raids

Outside of Peshawar pic.twitter.com/hMuJ29DlVB — Montana (@Montana_Is_Mine) October 25, 2018

officer Nazish khan in #Peshawar takes selfie as drugs worth millions set on fire behind her.#Pakistan Anti-Narcotics Force #ANF burned 11.5 tons narcotics in Peshawar pic.twitter.com/xBCVFzj43v — Hashaam Chohan (@hashochohan) October 18, 2018

Aapka charas ka stock pakra gaya aur pakarney wali Marvi nahin, apni Razia Sultana hai @farmi79 https://t.co/HGDSrGJMtt — Jazba Junoon (@jazba_junoon) October 22, 2018

I say this photo is super cool. Woman you look awe-inspiring plus it’s real not fake like movies. — Adalateuzma (@uziIQbt) October 22, 2018

