Video: पाकिस्तानी होने के दर्द से रो पड़ीं एक्ट्रेस, बोलीं- हमारे कपड़े उतरवाते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता

इरफान खान के साथ फिल्म ‘हिंदी मीडियम’ कर चुकीं पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस सबा कमर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सबा रोते हुए बता रही हैं कि एक पाकिस्तानी होने का दर्द क्या होता है? सबा कमर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम हैं। सबा का नाम वहां पर सबसे महंगी अभिनेत्री में भी शुमार है। सबा कमर ने टीवी सीरियल्स से अपने करियर की शुरुआत करते हुए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाया है। सबा की लोकप्रियता के चलते ही उन्हें बॉलीवुड में भी काम करने का मौका मिला। इन दिनों सबा कमर का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देख पाकिस्तान के लोगों का आक्रोश बाहर आ रहा है। दरअसल सबा कमर पाकिस्तान में ही एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही थीं। इस इंटरव्यू में वह बुरी तरह रो पड़ीं। पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिये इंटरव्यू में सबा कमर ने बताया कि पाकिस्तानी होना दुनिया के सामने कैसा है।

वीडियो में दिख रहा है कि सबा कहती हैं, ‘पाकिस्तान जो एक पाक जमीन मानी जाती है, जिसके हम नारे भी लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं और जिस तरह से हमारी चेकिंग होती है मैं आपको बता भी नहीं सकतीं। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि एक-एक करके हमारे कपड़े उतारे जाते हैं।’ सबा ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि, ‘मुझे याद है जब मैं शूटिंग के लिए भारतीयों के साथ विदेश गई थी तो कैसे उन लोगों को एयरपोर्ट पर आसानी से जाने दिया गया और मुझे रोक लिया गया। मुझे रोकने का कारण मेरा पाकिस्तानी होना था। उस दिन मुझे अहसास हुआ कि क्या ये इज्जत है हमारी..ये पोजीशन है..हम दुनिया में कहां स्टैंड करते हैं।’

It's not just #SabaQamar who feels humiliated. All #Pakistanis feel humiliated when we are considered a terrorist state, when our children are killed like flies & we can't get justice for them, when terrorist like #HafizSaeed roam around freely & we watch them helplessly. pic.twitter.com/pHalKqo7cq

