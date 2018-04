सलमान खान का सपोर्ट करना पाकिस्तानी एक्ट्रेस को पड़ा महंगा, लोगों ने कर दिया ट्रोल

काले हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा पा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकेन ने समर्थन किया है। मावरा ने एक ट्वीट कर कहा कि ‘एक ऐसी दुनिया में जहां कोई मानवाधिकार नहीं हैं, वहां एक महान इंसान को काफी समय पहले जानवरों को मारने के मामले में सजा दी गई है। चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन यहां कुछ तो गलत हुआ है। आपको याद दिला दूं कि इस तरह के लोग ही आज हमें बचाए हुए हैं।’ बता दें कि मावरा बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। हालांकि यहां उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली थी।

वहीं मावरा के इस ट्वीट ने कई सोशल मीडिया यूजर्स को भड़का दिया है। कई लोग ने मावरा के ट्वीट के लिए उन्हें ट्रोल करना शुरु कर दिया। एक यूजर ने मावरा के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि क्या तुम पागल हो गई हो? यही इंसान हिट एंड रन के मामले में शामिल था, जिसमें एक मौत भी हुई थी। इसी ने महिलाओं को पीटा और महिला जर्नलिस्ट्स को भी धमकाया। वह आज की सोसाइटी में होने वाले गलत कामों का उदाहरण है। कुछ यूजर्स ने मावरा के इस ट्वीट को पब्लिसिटी पाने का जरिया तक बता दिया। एक यूजर ने हालांकि मावरा के सलमान खान की जबरदस्त फैन होने की बात भी कही। इस यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा कि तुमने सलमान खो 2015 में भी सपोर्ट किया था, लगता है तुम सलमान की डाइ-हार्ड फैन हो।

In a world with no “NO” human rights, a great human being is being punished for killing an animal umpteen years ago under animal rights. Bash me all you want, but there’s something completely wrong about it.. mind you such human beings are our saving grace! #SalmanKhanVerdict

Are u out of ur mind?

The same man has been involved in hit & run incident that resulted in death & he has also beaten up a woman & threatened female journos.

He isnt our saving grace, he is an example of everything that’s wrong with today’s society.

