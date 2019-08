पाकिस्तान सरकार के मंत्री चौधरी फवाद हुसैन सोशल मीडिया में भारतीय यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। ये लोग फवाद हुसैन को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि चौधरी फवाद हुसैन इमरान खान के वही मंत्री हैं जिन्हें पाकिस्तानी संसद में उनके साथी सांसद ने ही लताड़ते हुए गलत शब्दों का प्रयोग किया था।

दरअसल भारत के पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। पीएम गुरुवार को वहां पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीएम का भव्य स्वागत हुआ। फ्रांस के विदेश मंत्री स्वयं पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे थे। साथ ही फ्रांस में रहने वाले हिंदुस्तानी भी पीएम के स्वागत में पहुंचे। इनमें कुछ मुस्लिम परिवार भी दिखे। पीएमओ ने इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर भी किया है।

पीएम नरेंद्र मोदी का ऐसा स्वागत पाकिस्तान को रास नहीं आई। झुंझलाहट में पाकिस्तानी मंत्री फवाद हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट कर दिया जिसपर वह खुद ट्रेल होने लगे। चौधरी फवाद हुसैन पीएमओ के वीडियो को रिट्वीट करते हुए पूछ बैठे कि कितने पैसे लग गए इस ड्रामे पर?

फवाद हुसैन का ये ट्वीट देख भारतीय यूजर्स भड़क गए और उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। ये लोग लिखने लगे कि आप पैसों की बात तो ना ही करो..क्योंकि जो चीज़ आपके पास नहीं होती है, उसपर बात नहीं करनी चाहिए। वहीं कुछ यूजर्स ये भी लिखने लगे कि चाहे कितने भी पैसे लगे हों लेकिन वो भी पाकिस्तान की औकात से बाहर ही होंगे।

Fawad, you can’t buy love and respect. Just like you can’t buy Kashmir which has always been and will be part of India. Good luck mate!

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 22, 2019