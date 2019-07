World Cup 2019: इंगलैंड में खेला जा रहा क्रिकेट विश्व कप अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंच गया है। आज मंगलवार को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है। सेमीफाइनल के दूसरे मुकाबले में गुरुवार को आस्ट्रेलिया और इंगलैंड एक दूसरे से भिड़ेंगे। इन सबके बीच पाकिस्तानी न्यूज चैनल का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो क्लिप में पाकिस्तानी क्रिकेट एनलिस्ट मोहम्मद शमी की बात करते हुए कह रहे हैं कि उन्हें मुसलमान होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यही नहीं वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के चलते उन्हें टीम से बाहर रखा जा रहा है।

वीडियो पाकिस्तान के ‘आज न्यूज’ चैनल का है। 40 सेकेंड के इस वीडियो में एक एंकर के साथ दो क्रिकेट एनलिस्ट बैठ कर बातचीत कर रहे हैं। इसमें से एक एनलिस्ट शमी की बात करते हुए कह रहे हैं कि, ‘एक बॉलर जिसने तीन मैचों में 15 विकेट लिए और आपने उसे एकदम से बाहर बिठा दिया। वो भी रेकॉर्ड की तरफ जा रहा था। वो भी टॉप 2-3 में आ सकता था। लेकिन उन्हें बाहर बिठा दिया। मुझे तो लगता है कि इनकी टीम पर प्रेशर है शमी को ना खिलाने का, ये लोग ले तो आए लेकिन खिलाना नहीं चाहते।’

इस एनलिस्ट की बात पर साथ बैठे दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगता है अमेरिका ने बिठवाया है उसे। इस पर फिर से वह पहले वाले एनलिस्ट कहते हैं कि, ‘मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी है उनका एजेंडा है कि मुसलमानों को ज्यादा आगे ना बढ़ाया जाए..मुझे यही बात लग रही है। इसी कारण शमी को नहीं खिला रहे।’

“Mohammad Shami was left out of the team against Sri Lanka because the BJP doesn’t want Muslims to do well” #CWC19 (clip courtesy Aaj news) pic.twitter.com/11AkNmw5au

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) July 7, 2019