400 साल पुरानी पेंटिंग में दिखा ‘Nike का जूता’, लोगों का चकराया सिर

सवाल यह उठ रहा है कि आखिर नाइकी कंपनी की स्थापना 1964 में हुई थी तो 400 साल पुरानी इस पेंटिंग के जूतों में नाइकी का निशान क्यों है, कहां से आया?

फोटो सोर्स- नेशनल गैलरी

सोशल मीडिया पर एक पेंटिंग और एक कंपनी की खूब चर्चा हो रही है। 400 साल पुरानी पेंटिंग में कथित तौर पर ‘नाइकी के जूते’ देखने के बाद लोग हैरानी जता रहे हैं, लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि 400 साल पहले भी ‘नाइकी के जूते’ मिलते थे? नाइकी के जूतों और इस पेटिंग के बीच क्या संबंध हैं? यह सवाल तब उठना शुरू हुआ जब दो महिलायें लंदन की नेशनल गैलरी में पहुंची। 57 वर्षीय फियोना फोस्केट अपनी 23 वर्षीय बेटी होली के साथ नेशनल गैलरी में गई थीं, जब वे एक पेंटिंग देखकर पूरी तरह हैरान रह गये। पेंटिंग को गैलरी द्वारा बेहतरीन चित्रों में से एक के रूप में रखा गया है। इस पेटिंग में शराब के प्याले से लैस टेबल के पास एक छोटे बालक को खड़ा हुआ दिखाया गया है। लड़का एक ग्रे सूट और मैचिंग लहंगा पहना दिखाई दे रहा है, वहीं पीछे एक कुर्सी पर चौड़ी टोपी टिकी हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर नाइकी कंपनी की स्थापना 1964 में हुई थी तो 400 साल पुरानी इस पेंटिंग के जूतों में नाइकी का निशान क्यों है, कहां से आया? नेशनल गैलरी, लंदन के एक प्रवक्ता ने कहा, “हमें खुशी है कि यह तस्वीर हमारे विजिटर के बीच काफी हिट हो रही है।” उन्होंने कहा, ” एक ट्वीट किया गया जिसमें लोगों को यह देखने के लिए कहा गया कि क्या वे चित्र में आठ वर्षीय लड़के के जूतों को ध्यान से देखने पर आज के समय का कुछ दिखाई दे रहा है? Also Read Viral Video: स्कूटी चला रही थी महिला, वीडियो बनता देख देने लगी फ्लाइंग किस इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा कि क्या इस 400 साल पुरानी पेंटिंग में लड़का नाइकी के जूते पहने हुए है? कला प्रेमियों का मानना ​​है कि उन्हें इस बात का सबूत मिल गया है कि समय यात्रा का अस्तित्व है। एक यूजर ने लिखा कि यह पारिवारिक निशानी हो सकती है, हो सकता है कि ये कोई संकेत रहा हो लेकिन कुछ लोग इसमें सिर्फ नाइकी खोज रहे हैं। Also Read नई कार लेने की ख़ुशी में डांस करने लगे ये लोग, आनंद महिंदा ने वीडियो शेयर कर कही ये बात एक यूजर ने लिखा कि क्या यह समय यात्रा नहीं है, यह एक अच्छा संकेत है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि आखिर इस पेंटिंग पर अभी तक लोगों की नजर क्यों नहीं पड़ी थी? आखिर अब इस मामले को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? एक यूजर ने लिखा कि इंटरनेट का ज़माना है, कुछ भी वायरल और चर्चित हो जाता है।

