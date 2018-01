पद्मावत: मोदी सरकार की हुई किरकिरी, डिलीट करना पड़ा राहुल गांधी पर हमला करने के लिए किया गया ट्वीट

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट पद्मावत विवाद पर एक ट्वीट कर विवादों में फंस गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ट्विटर आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया और लिखा गया, ‘करणी सेना के हिंसा की आलोचना करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से एक भी ट्वीट नहीं किया गया।’ लेकिन केन्द्रीय मंत्री हर्षवर्धन के मंत्रालय से यहां एक चूक हो गई। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह ट्वीट गुरुवार (25 जनवरी) को लगभग साढ़े ग्यारह बजे देर सुबह किया गया। जबकि राहुल गांधी 24 जनवरी को ही गुरुग्राम में करणी सेना की हिंसा की आलोचना कर चुके थे। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को जब इस गलती की जानकारी हुई तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों ने इस ट्वीट के स्क्रीन शॉट को पहले ही रख लिया था। इस ट्वीट की वजह से मंत्रालय को आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है।

यह ट्वीट पर्यावरण मंत्रालय के आधिकारिक हैंडल से किया गया था जिसे अब डिलीट कर दिया गया है। यह ट्वीट पर्यावरण मंत्रालय के आधिकारिक हैंडल से किया गया था जिसे अब डिलीट कर दिया गया है।

इस ट्वीट के वायरल होने के बाद एक यूजर ने लिखा क्या लोगों को ट्रोल करने के लिए सरकार का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस के आईटी सेल से जुड़े एक शख्स ने लिखा, ‘राहुल गांधी पहले ही इस घटना की आलोचना कर चुके हैं।’ एक यूजर ने लिखा, ‘क्या लोगों को ट्रोल करने के लिए सरकार को मैंडेट मिला है।’ एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘अच्छा है मंत्रालय ने ट्वीट डिलीट कर दिया स्क्रीन शॉट देख लीजिए। एनआरआई फ्रेंड्स कांग्रेस ने लिखा, ‘टैक्सपेयर्स के पैसे से इस तरह की बर्बादी कहां तक उचित है।’

This tweet proves a few things:

1) Ministry of Environment, Forest & Climate Change pays someone to tweet.

2) Taxpayer money goes to the person/organization handling the account.

3) The person/organization handling MoEF&CC also runs troll handles.

4) Government is paying trolls. pic.twitter.com/oSQCF3EMJw — Meghnad (@Memeghnad) January 25, 2018

Rahul Gandhi has already condemned the incident, but the Twitter Handler of the Official Account of Ministry of Environment using Govt handle to Outrage @moefcc pic.twitter.com/odYBO3o00j — Rachit Seth (@rachitseth) January 25, 2018

Look at this govt’s Ministry of Environment handle being operated by the #BJP IT cell that trolls citizens while India goes down and down everyday.. Should tax payers ask govt for accountability & wasting public money thru tax payer funded handles that r busy tweeting politics pic.twitter.com/mXpN3Fkmmc — NRI Friends Congress (@NRIFriends) January 25, 2018

Good that “Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India” deleted their tweet. Here are the screenshots and links

– https://t.co/xcFyWMoDOq

– https://t.co/dmxvfBUiJW pic.twitter.com/UhvXBXJwfK — SM Hoax Slayer (@SMHoaxSlayer) January 25, 2018

Great suggestion by Ministry of Environment, Forest and climate change @moefcc . This one step will surely help improve Indias ranking on world greenery index from 177 out of 180 to much lower. pic.twitter.com/12LNzd2za4 — Vinay Kumar Dokania (@vinaydokania) January 25, 2018

बता दें कि राहुल ने बुधवार को संजय लीला भंसाली की फिल्म के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में गुरुग्राम की बस पर करणी सेना के समर्थकों द्वारा हमला करने का वीडियो वायरल होने के कुछ घंटों बाद ट्वीट किया और कहा, “बच्चों के खिलाफ हिंसा को जायज ठहराने के लिए कोई भी कारण नहीं हो सकता। हिंसा और नफरता कमजोर लोगों के हथियार हैं। भाजपा नफरत और हिंसा की राजनीति कर पूरे देश आग में लगा रही है।”

