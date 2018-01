पद्मावत: करणी सेना के लोगों को लखनऊ पुलिस ने बाहर निकालकर लाठियों से पीटा, देखें वीडियो

Padmavat: पद्मावत फिल्म आज रिलीज हो गई है। करणी सेना इस फिल्म का विरोध कर रही है। इस फिल्म का लखनऊ के एक थिएटर में करणी सेना के लोग विरोध कर रहे थे। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने करणी सेना के कार्यकर्ता को बाहर निकालकर लाठियों से पीटा। इसका वीडियो एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। वीडियो में दिख रहा है कि दो पुलिसवाले एक आदमी को अंदर से खींचकर ला रहे हैं। दोनों पुलिसवालों ने उसका पैर पकड़ रखा है, और बाहर खींचकर ला रहे हैं। इसके बाद उसे घसीटते हुए बाहर ले आते हैं। एक पुलिसवाले ने हैलमेट लगा रखा है। एक बिना हैलमेट के हैं। बाहर लाने के बाद हैलमेट पहने हुए जो पुलिसवाला है वह करणी सेना वाले को डंडो से पीटता है। करणी सेना वाला जमीन पर पड़ा रहता है और पुलिस वाला उसे पीटता रहता है।

इसके बाद ट्विटर पर इस वीडियो पर काफी कमेंट्स आ रहे हैं। इस पर कमल नाम के यूजर ने लिखा कि दिल खुश कर दिया यूपी पुलिस ने। वहीं समीर नाम के यूजर ने लिखा कि सरकार चाह ले तो एक घंटे में उपद्रवियों को लोहे के चने चबवा दे। एक यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उसने लिखा है कि इसे देखिए, यहां करणी सेना पुलिस को पीट रही है। विनोद नाम के यूजर ने लिखा है कि किसी ने सही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते।

U.P Police shows the way #KarniSenagoons pic.twitter.com/8n6T7LcB6h

— vijaita singh (@vijaita) January 24, 2018