पद्मावत: टीवी डिबेट में करणी सेना ने एंकर से कहा- तुम एक औरत हो, जबान काबू में रखो

फिल्म ‘पद्मावत’ को लेकर विवाद अभी भी जारी हैं। मंगलवार को एक टीवी डिबेट में करणी सेना का गुस्सा एंकर पर फूटा। सेना से जुड़े हुए विवेक शेखावत ने एंकर स्नेहा मोरदानी से कहा, “आप भी एक औरत हैं। आप अपनी जबान काबू में रखें।” हालांकि, एंकर ने उनकी इस प्रतिक्रिया पर कड़ा जवाब दिया था। करणी सेना की ओर से यह प्रतिक्रिया तब आई, जब एंकर ने कहा था, “समस्या यह है कि सरकार फिल्म की रिलीज को लेकर इन गुंडों पर कदम नहीं उठा रही। आप वही हैं जो दीपिका पादुकोण की नाक करने की बात करते हैं। फिल्म को बैन करने के लिए कहते हैं और तोड़-फोड़ करते हैं।” यह मामला 23 जनवरी को सीएनएन न्यूज 18 पर पद्मावत को लेकर बहस से जुड़ा है। शो को स्नेहा होस्ट कर रही थीं। एंकर के अलावा इस दौरान फिल्मकार अनिल शर्मा और करणी सेना के सदस्य विवेक मौजूद थे।

शेखावत इस बाबत बोले, “मैडम तरीके से बात करें। महिला हैं, इसलिए आपका ख्याल किया जा रहा है। हम गुंडे नहीं हैं। गुंडे मीडिया वाले हैं, भंसाली की दलाली कर रहे हैं। आप जुबान काबू में रखो, एक औरत हो। आप कौन हैं गुंडा बोलने वाली?” एंकर ने इस पर करारा जवाब देते हुए कहा, “हरकतें आपकी ऐसी हैं। भाजपा सरकार डर गई है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होना है। करणी सेना कानून और व्यवस्था को लेकर समस्याएं खड़ी कर रही है।” देखिए डिबेट में आगे क्या हुआ-

