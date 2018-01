पद्मावत विवाद: करणी सेना पर राजदीप सरदेसाई ने ली चुटकी, कहा- जेल में पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देखो

वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म पद्मावत का समर्थन करते हुए करणी सेना पर जोरदार हमला बोला है। सरदेसाई ने कहा है कि करणी सेना के लोगों को जेल में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए पद्मावत देखनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, ‘पिछली रात स्पेशल स्क्रीनिंग में मैंने पद्मावत देखी। बहुत ही शानदार फिल्म है, जरूर देखिएगा। खिलजी की भूमिका में रणवीर सिंह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं वहीं दीपिका पादुकोण भी बहुत ही शानदार दिखीं। करणी सेना के लोगों को मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें जेल में बैठकर पॉपकॉर्न देखते हुए इस फिल्म को देखना चाहिए।’ इसके अलावा उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए कहा कि फिल्म में राजपूतों की प्रशंसा की गई है और एक ब्राहम्ण को विश्वासघाती के तौर पर पेश किया गया है। उन्होंने लिखा, ‘सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पद्मावत फिल्म राजूपतों को गौरवानिवित महसूस कराती है तो वहीं एक ब्राहम्ण को विश्वासघाती बताया गया है, तो क्या अब ऐसे में ब्राहम्ण सेना को भी विरोध प्रदर्शन करना चाहिए?’

Saw Padmavat last night in a spl preview; fantastic film, a must watch. Ranveer Singh is outstanding as Khilji and @deepikapadukone looks stunning. As for Karni Sena goons, they should watch it with pop corn in a prison cell!! #Padmaavat — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) January 24, 2018

The biggest irony: #Padmaavat glorifies Rajputs and positions the lone Brahmin in the film as the betrayer!! Now will some Brahmin sena protest next? time to shun the madcap Senas once and for all! — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) January 24, 2018

वह वह, अब आप इसमें Brahmin को भी ले आए , Caste Caste खेलना तो कोई आप से सीखे Rajdeep जी https://t.co/eoJswKsi20 — Lol Salam (@TrollLalsalam) January 24, 2018

Sir do you really think all this chaos is about Rajput’s pride? Don’t you see political angle in this? — Pradeep Bisht (@PradeepBisht88) January 24, 2018

Rajdeep are you trying to provoke another group of people but why are you doing so — prachi (@kapoor_prachi) January 24, 2018

Agreed. But you would never find any brahmin sena doing violence or vandalism. — Aniket Kulkarni (@aniketkk) January 24, 2018

Brahmins have always been the soft targets in all movies. Remember Bajirao Mastaani? — Ramachandran Mahesh (@zindadilmac) January 24, 2018

Brahmins are poorest in this country,so no Brahmin Sena. — Ravindra S Akolkar (@Raviakol1) January 24, 2018

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पद्मावत को हरी झंडी दिखा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी करणी सेना इसके प्रदर्शन का विरोध कर रही है। गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सेना का प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। मंगलवार की रात को प्रदर्शनकारियों ने अहमदाबाद के हिमालय मॉल को निशाना बनाते हुए वहां खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वहीं दिल्ली-जयपुर हाइवे पर भी प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया है। हाइवे पर भी लोग फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने बसों में तोड़फोड़ मचाई। गुड़गांव में लोगों को हालात को नियंत्रित रखने के लिए रविवार तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। करणी सेना को संजय लीला भंसाली की ओर से फिल्म के प्रदर्शन के पहले इसे देखने के लिए न्यौता भी भेजा गया था, जिसे पहले तो सेना ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में अपने फैसले से यू-टर्न लेते हुए सेना प्रमुख लोकेंद्र कालवी ने फिल्म देखने से मना कर दिया।

