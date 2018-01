फिल्म पद्मावत के विवाद को लेकर आगजनी और हिंसा की खबरों के बीच टीवी चैनल आजतक पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने पूछा है कि अगर कोई फिल्म देखने जाता है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? अंजना ओम कश्यप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह सवाल उठाया। इस सवाल के जवाब में आ रही प्रतिक्रिया से वह भी हैरान है। अंजना ओम कश्यप के इस सवाल के जवाब में एक शख्स ने बड़ी बेशर्मी से जवाब देते हुए लिखा है कि आप भूल कर भी अकेले फिल्म देखने नहीं जाइएगा। इस शख्स ने लिखा, ‘मैडम अकेले मत जाना फिल्म देखने।’ वही एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि बुर्का पहनकर जाइए कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अंजना के इस ट्वीट कंवरसेशन में कई यूजर्स ने हिंसक शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस पर उन्होंने हैरानी जताई है। अंजना ने ट्वीट किया, ‘इस पूरे बातचीत को पढ़िए, मेरा मतलब है क्या सचमुच ऐसा हो सकता है।’

