फिल्म पद्मावत को बैन करने को लेकर बुधवार को गुरुग्राम में हुए विरोध प्रदर्शन में बच्चों की स्कूल बस पर हमला करने की पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कड़ी आलोचना की है। मोहम्मद कैफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इस घटना को बहुत ही शर्मनाक बताया है। मोहम्मद कैफ ने लिखा “बिलकुल शर्मनाक और बुज़दिलों की तरह मासूम और असहाय स्कूलों के बच्चों पर हमला किया गया। भीड़ द्वारा बच्चों पर हिंसा की गई, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।” मोहम्मद कैफ के इस ट्वीट पर सभी लोग अपनी सहमति दे रहे हैं। ट्विटर यूजर्स का कहना है कि इस प्रकार बच्चों पर हमला किया जाना बहुत ही गलत था और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

कैफ के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कई यूजर उनसे सहमति जता रहे हैं तो वहीं कुछ यूजर इसके पीछे बीजेपी सरकार को दोष दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा “हां, कुछ नहीं होने वाला, हमारे पीएम सिर्फ देख रहे हैं।” एक ने लिखा “बीजेपी सरकार केवल देख रही लेकिन कुछ कर नहीं रही।” एक ने लिखा “राजपूतों के नाम पर कलंक है जिन्होंने ऐसी हरकत की है। राजपूत कभी ऐसा नहीं कर सकता।” एक ने लिखा “सब राजनीति है, जहां बीजेपी सरकार है वहां ही सारे आंदोलन होते हैं। पंजाब, दिल्ली में कुछ नहीं लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही सारे जतिवाद आंदोलन हो रहे हैं। जहां बीजेपी है वहां कांग्रेस सत्ता की लालच में कुछ भी कर सकती है।”

Utterly shameful and cowardly to attack innocent and helpless school children. Mob violence against kids, requires definite strict , prompt action — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 24, 2018

राजपूतों के नाम पर कलंक है जिन्होंने ऐसी हरकत की , राजपूत कभी ऐसा नही कर सकता — Ravvi Choredia (@rkchordia88) January 25, 2018

Sab politics jaha bhi bjp sarkar waha hi sare andolan hote he Punjab delhi me kuchh nahi haryana gujrat up mp Rajasthan me hi share jativad aandolan ho rahe jaha bjp waha congress party satta ki lalch me kuchh bhi kar sakti he — Mehul Mehta (@Mehta2984) January 25, 2018

हालांकि कुछ लोग इस वीडियो को फेक भी बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि गुरुग्राम पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है तो फिर इस वीडियो के जरिए झूठी खबर क्यों फैलायी जा रही है। आपको बता दें कि फिल्म ‘पद्मावत’ के विरोध में बुधवार को देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक स्कूल बस पर भीड़ द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी। इस वीडियो को गुरुग्राम का बताया गया था, जहां पर करणी सेना के लोग फिल्म के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे।

