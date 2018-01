‘वियाग्रा टैक्स फ्री क्योंकि बुजुर्ग नेता बनाते हैं नीतियां’, इस बयान पर टि्वंकल खन्ना ने दी सफाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना वियाग्रा पर दिये गए अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल ट्विंकल खन्ना फिल्म पैडमैन को प्रमोशन में देश दुनिया घूम रही हैं। हाल ही में फिल्म को ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में दिखाया गया। इसके साथ ही ‘पैडमैन’ ऑक्सफर्ड में दिखाई जाने वाली भारत की पहली फिल्म बन गई। फिल्म के स्क्रीनिंग में ट्विंकल भी मौजूद थीं। बता दें कि ट्विंकल इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। ऑक्सफोर्ड पहुंची ट्विंकल खन्ना ने लंदन में ही बीबीसी न्यूज़ को एक इंटरव्यू भी दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा सेनेटरी पैड्स के टैक्स फ्री ना होने पर अपनी राय रखी। इस इंटरव्यू में ट्विंकल ने कहा कि वियाग्रा टैक्स फ्री है लेकिन पैड्स पर टैक्स लिया जाता है। ट्विंकल ने कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर पॉलिसिमेकर्स 65 साल से अधिक वाले हैं और वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित हैं। ट्विंकल ने ये बयान अमेरिका के संदर्भ में दिया था लेकिन लोगों ने इसे भारत के परिपेक्ष्य में ले लिया। इस बयान के बाद ट्विंकल को सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाने लगा।

This doesn't seems funny.

It look like insult to older generation elected by public mandate. Better you join politics and do something intensively for rural women's education instead of promoting yourself. — Ashish Bajaj (@iashishb) January 22, 2018

Why do u say the policies r made by men? Aren’t women part of policy making too? So, men above 65 need viagra hence d tax is less den can we say, women aged 65 also don’t reduce the GST coz they go into menopause? Ur PR made u smart, let them tweet. Just take the credit n enjoy. — United Hindus (@ShrikantPatki1) January 22, 2018

Tried it ? … how do you know about dysfunction ? https://t.co/XXYfQ2Wl9C — SagarMJ (@sagarmj0907) January 22, 2018

ट्रोल होने के बाद ट्विंकल खन्ना ने अब इसपर अपनी सफाई दी है। ट्विंकल खन्ना ने सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी सफाई पेश की है। ट्विंकल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए बीबीसी को दिये उस इंटरव्यू का वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ट्विंकल ने लिखा कि जिन लोगों ने मेरे बयान को सही से नहीं समझा उनके लिए ये वीडियो पोस्ट कर रही हूं।

Folks who haven’t bothered to read my subsequent tweets making it clear what I am talking about – here is a clip from the @BBCNews interview about tax-free viagra, brooms and sanitary pads #PadManTalks pic.twitter.com/Vq1rMWM9eM — Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) January 23, 2018

इस वीडियो में दिखाई देता है कि ट्विंकल बताती हैं कि भारत में सेनेटरी पैड्स पर 12% टैक्स लिया जाता है जबकि झाड़ू टैक्स फ्री है। ट्विंकल अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि वहां पर भी ऐसा ही है, वहां वियाग्रा तो टैक्स फ्री है लेकिन पैड्स पर टैक्स लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां के कई राज्यों के नीतिनिर्माता 65 साल से ऊपर के हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित हैं।

