पैडमैन: ट्विंकल खन्ना ने हाथ में सेनेटरी पैड लेकर पोस्ट की फोटो, इन तीन लोगों को दिया चैलेंज

महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सेनेटरी पैड्स की दिक्कत पर आधारित फिल्म पैडमैन 9 फरवरी को देशभर में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सोनम कपूर और राधिका आप्टे नजर आएंगी। फिल्म में अक्षय कुमार रियल पैडमैन ए. मुरुगाननंथम का किरदार निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म की प्रोड्यूसर अक्षय कुमार की पत्नी और मशहूर अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना हैं। ट्विंकल जोर-शोर से फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई हैं। फिल्म के बारे में बताने के लिए ट्विंकल सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी दौड़ धूप कर रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिल्म की स्क्रीनिंग करने के बाद अब ट्विंकल खन्ना ने सोशल मीडिया में पैडमैन चैंलेंज स्टार्ट किया है। इस चैलेंज के तहत हाथों में सेनेटरी पैड लेकर फोटो पोस्ट करनी है। इसी के तहत ट्विंकल ने बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्ट नाम से मशहूर आमिर खान को चैलेंज किया है। सिर्फ आमिर खान ही नहीं ट्विंकल ने शबाना जमी और बिजनेसमैन हर्ष गोयनका को भी चैलेंज किया है।

दरअसल पैडमैन चैलेंज का मकसद ये है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ये बताया जाए कि माहवारी कोई समस्या नहीं है, ये एक सामान्य प्रोसेस है। हमें इस पर शर्म नहीं आनी चाहिए। इसी मैसेज के साथ हाथों में पैड लेकर फोटो पोस्ट करना है किन्हीं तीन लोगों को टैग करना है। इस पैडमैन चैलेंज को ट्विंकल खन्ना ने एक्सेप्ट किया और अपनी फोटो शेयर की। अपनी फोटो पोस्ट करते हुए ट्विंकल ने आमिर खान, शबाना आजमी और हर्ष गोयनका को पैडमैन चैलेंज दिया है।

Thank you for tagging me @murugaofficial

Yes, that’s a Pad in my hand & there's nothing to be ashamed about. It's natural! Period. #PadManChallenge

Copy, Paste this & Challenge your friends to take a photo with a Pad!

Here I am Challenging @aamir_khan @AzmiShabana @hvgoenka pic.twitter.com/QXYBwVfYV0

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) February 2, 2018