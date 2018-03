बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन की टीम चेन्नइयन शनिवार को एफसी इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2018 में कब्जा करने में कामयाब हो गई। शनिवार को श्री कांतिरावा स्टेडियम में मेजबान बेंगलुरू एफसी को 3-2 से हराकर चेन्नइयन ने आईएसएल जीत लिया। टीम की जीत से अभिषेक बच्चन बेहद खुश हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत से लोग बधाई के संदेश दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब की मालिक प्रीति जिंदा भी जूनियर बच्चन की टीम के जीतने पर बेहद खुश हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए बधाई भी दी है। प्रीति ने ट्वीट कर कहा, ‘बहुत-बहुत बधाई हो अभिषेक बच्चन। आपके लिए मैं बहुत खुश हूं। जब मैं वापस आ जाऊंगी तब मुझे पार्टी देना। जीत गए भाई जीत गए।”

वहीं अगर बात की जाए आईपीएल की तो 7 अप्रैल से इस लीग की शुरुआत होने जा रही है। 7 अप्रैल के दिन मुंबई इंडियन्स और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम का मुकाबला होगा। KXIP 8 अप्रैल को अपना पहला मैच दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ खेलेगी। टीम ने आईपीएल के इतिहास में अभी तक एक भी सीजन में जीत हासिल नहीं की है, इसलिए इस बार KXIP पूरी तैयारी के साथ उतरेगा। टीम की कोशिश आईपीएल के 11वें सीजन में जीत हासिल करने की होगी। अगर इस बार पंजाब की टीम जीत हासिल करती है तो अभिषेक बच्चन को प्रीति जिंटा के बधाई संदेश का कर्ज चुकाने का मौका मिल जाएगा। KXIP आईपीएल 2014 में फाइनल मुकाबले तक पहुंचने में कामयाब हुई थी, लेकिन जीत हासिल करने में नाकाम रही।

बता दें कि अभिषेक बच्चन की टीम चेन्नइयन एफसी साल 2015 में गोवा को हराते हुए पहली बार आईएसएल की चैम्पियन बनी थी। उसके बाद इस सीजन में भी चेन्नइयन ने ही जीत हासिल की। चेन्नइयन आईएसएल में दो बार चैम्पियन का खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। पहली टीम एटीके है, उसने 2014 और 2016 में यह खिताब जीता था। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने भी अभिषेक बच्चन को जीत की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। आपकी लगन और प्यार ने टीम के लिए बहुत अच्छा काम किया। बहुत-बहुत बधाई।’ शाहरुख खान के जवाब में बच्चन ने कहा, ‘बहुत-बहुत धन्यवाद शाहरुख खान। आपकी बधाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत-बहुत प्यार।’

So happy for you @juniorbachchan All ur passion perseverance & pyaar pays off for ur team. Congratulations & to many more.

Thank you so much Shah!!! Means the world to me coming from you. I learnt from the best… You!

Lots and lots of love. https://t.co/vN9GWFxb8R

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) March 18, 2018