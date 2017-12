उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके की अपील- पीएम मोदी से सीख लें लोग

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए लोगों से उन्हें फॉलो करने की अपील की है। अब्दुल्ला ने ट्वीट कर पीएम मोदी की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लोगों से सीट बेल्ट लगाने का अनुरोध किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने ट्वीट कर कहा, ‘वे लोग जो कार के सामने वाली सीट पर बैठते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, खुद को कूल समझते हैं, उन्हें पीएम मोदी से सीखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री भी सीट बेल्ट पहनते हैं और ट्रैफिक पुलिस के डर से नहीं।’ इसके साथ ही उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई के उस ट्वीट को शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी के गुजरात पहुंचने की जानकारी दी गई थी। एएनआई के ट्वीट में गुजरात चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए मोदी के सूरत पहुंचने की जानकारी दी गई थी। इसके साथ ही उनकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई थी, जिसमें पीएम मोदी कार के सामने वाली सीट पर बैठे दिख रहे थे और उन्होंने सीट बेल्ट बांधा हुआ था।

To those who think they are too important (or too cool) to use a seat belt in the front seat. Even the PM uses one & he doesn’t do it out of fear of traffic police. https://t.co/BgwhVfGhSZ

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) December 3, 2017