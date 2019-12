डांस करने की कोई उम्र नहीं होती है इसका सबूत है वायरल हो रहा एक वीडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया पर ध़ूम मचा रहा है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके डांस स्टेप्स इतने कमाल के है कि लोग तारीफ करते नहीं थक रहे है। इस वीडियों को बीस हजार से ज्यादाबार देखा गया है।

‘घर आया परदेसी’ गाने पर जबरदस्त डांस: दरअसल, इस वीडियो में 1952 में आई राजकपूर की मूवी ‘आवारा’ के ‘घर आया परदेसी’ गाने पर जबरदस्त डांस करते दिख रहे हैं। इस वीडियो ने एक बार फिर डांसिंग अंकल संजीव श्रीवास्तव की याद दिला दी। जो गोविंदा स्टाइल में डांस कर सुर्खियों में आए थे। अब चाचा जान के इस दो मिनट के वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। इस वीडियो को आरपीजी इंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने ट्वीट करते हुए लिखा है की, “आप बुढ़े हो जाते हो तो नाचना बंद कर देते हो, आप बुढ़े हो जाते हो क्योंकि आप नाचना बंद कर देते हो”।

You don’t stop dancing because you grow old, you grow old because you stop dancing. Look at chacha jaan! pic.twitter.com/DkDkyxEZFG

— Harsh Goenka (@hvgoenka) December 13, 2019