अपनी कैब में बैठी एक सवारी से ऐसा प्रेरित हुआ ड्राइवर कि अब खुद बनेगा सेना में अफसर

सकारात्मक विचार न केवल दिमाग को बदलते हैं। बल्कि ये किसी की भी जिदंगी को परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ सकारात्मक हाल ही में एक कैब ड्राइवर के साथ हुआ। अपनी कैब में बैठी एक सवारी से वह इतना ज्यादा प्रेरित हुआ कि उसने टैक्सी चलाना ही छोड़ दिया। उसने इसके बाद सेना में भर्ती होने के लिए परीक्षा दी और उसमें सफल भी हुआ। अब वह खुद सेना में अफसर बनने वाला है। कैब ड्राइवर से सेना में अफसर बनने का यह मामला महाराष्ट्र के पुणे का है। सोशल मीडिया पर इस वक्त इस पूर्व कैब ड्राइवर की कहानी काफी लोगों के लिए मिसाल बन कर तेजी से वायरल हो रही है। यूजर्स से कैब ड्राइवर सेना अफसर बनने का सफर तय करने वाले लड़के की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह वाकई में शानदार और प्रेरणादाई है। ओला से सीधे ओटीए का सफर सलाम ठोंकने लायक है।

An Ola driver in Pune is fighting poverty, earning for his family. One day he gets a passenger…an army colonel. They talk. The young driver is so motivated that he appears for SSB & joins OTA. Gentlemen Cadet Om Paithane will pass out on 10 March as an officer in Indian Army. pic.twitter.com/7z4YssANNr

