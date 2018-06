भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता के लिए जानी जाती हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने समस्याएं सोशल मीडिया के माध्यम से सुषमा स्वराज तक पहुंचाते हैं और अच्छी बात ये है कि सुषमा स्वराज भी इन शिकायतों पर पूरा ध्यान देती हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान भी करती हैं। अब एक बार फिर एक बच्ची ने ट्विटर के माध्यम से सुषमा स्वराज ने मदद की गुहार लगायी है। दरअसल ओडिशा की रहने वाली एक बच्ची ने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड कर बताया है कि वह पिछले 5 सालों से मल्टीपल स्कलोरेसिस नामक बीमारी से पीड़ित है, जिस कारण उसके देखने की क्षमता भी प्रभावित हो चुकी है।

इस वीडियो में बच्ची कहती सुनाई दे रही है कि उसके पिता पीएम मोदी को कई चिट्ठियां और ईमेल भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। चूंकि उसे बीमारी के कारण काफी असहनीय दर्द होता है, इसलिए इलाज के लिए बच्ची ने पीएम मोदी से गुहार लगायी है। अपने इस वीडियो के साथ इस बच्ची ने पीएम मोदी के साथ ही केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज से भी मदद की अपील की है। जिस पर सुषमा स्वराज का दिल पिघल गया है, उन्होंने यह वीडियो देखने के तुरंत बाद ही ट्वीट कर कहा कि बिटिया..मैंने तुम्हारा वीडियो देखा। ये मेरे मंत्रालय में नहीं आता। मैं श्री नवीन पटनायक जी से कह रही हूं कि वो आपकी मदद करें। बता दें कि नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं।

Sushama ma’am plz help me. I need urs help. Kya me Bharat Maa ki beti nahi.. Plz come forward .. can I see u in urs eyes. .. Jaihind.. If possible plz read my tweets once. . Saluting u maa.. .. pic.twitter.com/ZzEbZpR9uQ

— Arjya Pandey hindu (@arjyabratapande) 9 June 2018