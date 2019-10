ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के एक गांव के गंदे कुएं के अंदर एक हाथी गलती से गिर गया था। जंगल और अग्निशमन अधिकारियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि हाथी के कुएं में गिरने की खबर सुन आसपास के गांव के लोग एकजुट हो गए। हाथी कुएं में पुरी तरह से डूब गया था। कुएं में केवल हाथी का सिर और शरीर का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। इसकी खबर गांव वालों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हाथी को बचा लिया।

कड़ी मशक्कत के साथ हाथी को बाहर निकला गया: वन अधिकारियों ने गांव वालों की मदद से एक मोटी लंबी रस्सी के सहारे हाथी को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में हाथी पानी भरे कुएं में घिसटते हुए नजर आ रहा है। गांव वालों के साथ वन अधिकारियों ने रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए कुएं के सभी कोनों से हाथी को खींच बाहर निकाल लिया। बता दें कि कुएं में गिरने से हाथी के पैर में गंभीर चोट लगी है, जिससे वह ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है।

#WATCH Odisha: Forest officials & locals rescue an elephant which had fallen into a well, near Birtula village of Sundargarh district. (24.10.19) pic.twitter.com/Z0w2WMSQY4

— ANI (@ANI) October 24, 2019