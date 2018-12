अपनी प्रेमिका के सामने प्यार का इजहार कर रहे एक लड़के को एक विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा। लड़का, प्रेमिका के सामने बड़े ही सलीके से एक घुटना जमीन पर लगाते हुए झुककर बैठा। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर प्रेमिका को पहनाने की कोशिश की। लेकिन अचानक ही लड़के के हाथ से अंगूठी फिसल गई और वहीं कहीं खो गई। ये घटना अमेरिका के मशहूर टाइम्स स्क्वॉयर की है। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया है।

Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 1, 2018