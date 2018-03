अमेरिका के लिवोनिया से एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपके होश उड़ा देगी। यहां नर्सिंग होम के स्टाफ द्वारा एक बीमार बुजुर्ग व्यक्ति को टॉर्चर किए जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर नर्सिंग होम स्टाफ के बर्ताव का वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। इसमें दो महिला स्टाफ मेंबर्स व्हीलचेयर पर बैठे बुजुर्ग के साथ सख्त व्यवहार करते दिख रही हैं। दरअसल, अमेरिका के मिशिगन के लिवोनिया में डियरबोर्न के एक परिवार ने नर्सिंग स्टाफ पर उनके 89 वर्षीय बुजुर्ग पिता हुसैन यूनिस के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि उनके पिता को मई 2015 में पेट की सर्जरी के बाद कुछ दिनों के लिए नर्सिंग होम में रखा गया था। उस दौरान वहां की नर्सों ने उनको काफी परेशान किया था और उनकी सही तरीके से देखभाल भी नहीं की थी। परिवार का कहना है कि नर्सों के व्यवहार के बारे में जब हुसैन यूनिस ने उन्हें बताया तब नर्सिंग होम में इसकी शिकायत की गई।

This elderly man's family accused nursing home staff of abuse after seeing this hidden camera footage pic.twitter.com/eevviEcAQJ

— NowThis (@nowthisnews) March 7, 2018