सोशल मीडिया में कांग्रेस की छात्र ईकाई NSUI के जिला अध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में छात्र नेता एक छात्रा को धमकाता हुआ करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जाता है कि वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक वीडियो में जो शख्स छात्रा को धमका रहा है वह शाहजहांपुर NSUI का जिला अध्यक्ष इरफान हुसैन है। खबर है कि छात्रा ने जब छेड़छाड़ की शिकायत की तो इरफान छात्रा को धमकाने लगा। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में इरफान कथित तौर पर छात्रा से कह रहा है कि उसे तीन साल कॉलेज में रहना है।

वीडियो में इरफान कह रहा है, ‘फर्स्ट ईयर में हो। अभी तुम्हें तीन साल रहना है यहां। सुधर जाओ…सुधर। ज्यादा करोगे तो कॉलेज का गेट दिखाना मुश्किल करा देंगे तुम्हारा…ये बात ध्यान रखना। कॉलेज नहीं आ पाओगी।’ बताया जाता है कि घटना के वक्त कॉलेज स्टाफ भी वहां मौजूद रहा। वीडियो में एक अन्य शख्स छात्रा को धमकाते हुए कह रहा कि ‘लड़की अगर दायरे में रहे तो अच्छी लगती है। बता रहा हूं मैं…पहले भी।’ हालांकि छात्रा ने भी इरफान को तुंरत जवाब देते हुए कहा कि वह तीन साल नहीं चाहे तो छह साल कॉलेज में रहेंगी।

दूसरी तरफ शाहजहांपुर पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जाता है। शाहजहांपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) डी त्रिपाठी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि जीएफ कॉलेज में छेड़छाड़ से जुड़ा एक मामला सामने आया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।

NSUI District President Irfan Hussain threatening a girl in front of the college staff after she protested against an eve teasing incident in Shahjahanpur,UP.

