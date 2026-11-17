कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब’बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन के समय लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात की। एक किस्सा सुनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में ले गए थे जहां उनके माता-पिता (पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी) पहली बार मिले थे।

इसके बाद जब एक पत्रकार ने राहुल गांधी से उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा कि उस कैम्ब्रिज वाली गर्लफ्रेंड का क्या हुआ तो कांग्रेस सांसद ने जवाब दिया, “अब वह मेरी दोस्त हैं।”

‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के लांच पर सांसद राहुल गांधी ने उस समय को याद करते हुए कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को उस जगह से मिलवाना चाहते थे जो उनके माता-पिता की लव स्टोरी में खास अहमियत रखती थी।

राहुल गांधी ने अपनी गर्लफ्रेंड से जुड़ा एक किस्सा किया शेयर

राहुल गांधी ने अपनी गर्लफ्रेंड का किस्सा शेयर करते हुए कहा, “एक बड़ी कहानी रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात थी, वे कैसे मिले। कई साल बाद मैं कैम्ब्रिज में था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, चलो वर्सिटी रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैं उसे बताना चाहता था कि मेरे माता-पिता कैसे मिले।”

इवेंट के दौरान, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज के वर्सिटी रेस्टोरेंट के अपने दौरे के बारे में बताया जहां उनके माता-पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पहली बार स्टूडेंट के तौर पर मिले थे। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से इस रेस्टोरेंट के बारे में जानने को उत्सुक थे, क्योंकि उनके माता-पिता के रिश्ते से जुड़ी कहानियां थीं।

राहुल ने आगे कहा, “मेरे माता-पिता के बारे में बहुत सारी कहानियां थीं, उनमें से एक बड़ी कहानी वार्सिटी रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात के बारे में थी। कई साल बाद मैं कैम्ब्रिज में था और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, ‘चलो वार्सिटी रेस्टोरेंट चलते हैं।’ मैं देखना चाहता था कि मेरे माता-पिता कहां मिले थे।”

जिस रेस्टोरेंट में पहली बार मिले थे राजीव-सोनिया, वहीं गर्लफ्रेंड के साथ गए थे राहुल गांधी, नेता विपक्ष ने सुनाया कैंब्रिज का किस्सा

“मैं बैठ गया, वे मेन्यू लाए और मैंने कहा, ‘मेरे माता-पिता इस रेस्टोरेंट में मिले थे।’ उसने बस मेरी तरफ देखा और कहा, ‘ओह, उन्हें मैं उन्हें जानता हूं।’ और मैंने कहा, ‘तुम उनके बारे में क्या जानते हो?’ उसने कहा, ‘ओह, वे दोनों। मुझे ठीक-ठीक पता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो’।” ‘बेशक, वह बहुत अच्छे दिखते थे’

सोनिया गांधी ने किस्सा शेयर किया

किताब लॉन्च होने से पहले सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद किया। कांग्रेस नेता ने पिछले महीने एक्स पर एक वीडियो में शेयर किया, “कैम्ब्रिज के एक छोटे से ग्रीक रेस्टोरेंट में मेरे प्यार का सफर शुरू हुआ।”

सोनिया गांधी ने वीडियो में कहा, “उन दिनों इंग्लैंड में खाना बहुत खराब था…इसलिए मैं लगातार अपने पसंद के खाने, खासकर इटैलियन खाने की तलाश में रहती थी।” “और फिर हमें एक जगह मिली। यह एक ग्रीक रेस्टोरेंट था जहां कई स्टूडेंट्स, खासकर यूरोपियन स्टूडेंट्स, और इंडियन स्टूडेंट्स भी खाना खाने आते थे। फिर उसी रेस्टोरेंट में मेरी मुलाकात राजीव से हुई।”

सोनियां गांधी ने आगे कहा, “जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मुझे तुरंत लगा कि वह ऐसे इंसान हैं जिनके साथ मैं सच में रहना पसंद करूंगी। जाहिर है मुझे पता चला कि उनके लिए भी ऐसा ही था। एक कॉमन दोस्त ने हमें मिलवाया… वह बहुत ही शरीफ़ दिखने वाले इंसान थे, यह बात मुझे छू गई।”

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सोनिया गांधी ने आगे बताया, ”मेरे लिए एक ही मां थीं और वह मेरी मां थीं, जो इटली में थीं। मैं उन्हें (इंदिरा गांधी को) मां नहीं कहने वाली थी।” और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…