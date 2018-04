शाहिद अफरीदी को कुमार विश्वास का करारा जवाब, पाकिस्तानी पीएम के कपड़े उतरवाने पर मारा तंज

पाकिस्‍तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बयान पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्‍होंने कश्‍मीर को लेकर विवादास्‍पद बयान दिया था। अब आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्‍वास ने उन्‍हें करार जवाब दिया है। उन्‍होंने ट्वीट किया, ‘मेरे भाई शाहिद अफरीदी उम्‍मीद है कि अमेरिकी एयरपोर्ट पर बिना वस्‍त्र वाले समारोह में शामिल होने के बाद आपके प्रधानमंत्री को चीन से एक जोड़ा नया कपड़ा मिल गया होगा। आप जल्‍द ठीक हो जाएं इसके लिए शुभकामनाएं।’ इससे पहले भारत रत्‍न से सम्‍मानित दिग्‍गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी शाहिद अफरीदी को माकूल जवाब दिया था। मास्‍टर ब्‍लास्‍टर ने कहा था, ‘हमारे पास देश चलाने के लिए योग्‍य लोग मौजूद हैं। किसी बाहरी को जानने या हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि क्‍या करना है।’ वहीं, मोहम्‍मद कैफ ने ट्वीट कर कहा था, ‘पैसा बोलता है। कल्‍पना भी नहीं कर सकता कि अगर आईपीएल में पाकिस्‍तानी खिलाड़ी खेल रहे होते तो अफरीदी ऐसा कमेंट करते। इसकी जगह सबसे पहले उस बात की निंदा होनी चाहिए जिसके कारण पाकिस्‍तानी खिलाड़ि‍यों को आईपीएल खेलने की अनुमति नहीं मिली है। वह है पाकिस्‍तानी आतंकियों द्वारा घुसपैठ और अलगाववादियों का पाकिस्‍तान द्वारा समर्थन किया जाना। हम शांति और प्रेम की इच्‍छा रखते हैं, मगर शांति दोनों तरफ से आती है।’

Hey Bro @SAfridiOfficial hope your PM got a new pair of clothes from your bread-feeder China, after attending “Undress Ceremony” at US Airport Get Well soon https://t.co/hHjn52HYJq

— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) April 6, 2018