बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान के ‘महाभारत’ पर आधारित फिल्मों की सीरीज में काम करने की खबर के बाद सोशल साइटों पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। फ्रांस्वा गुतेर नामक एक यूजर ने टि्वटर पर एक पोस्ट जारी कर इस पर सवाल उठाया, जिसके बाद मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने उन्हें जबर्दश्त झाड़ लगाई। फ्रांस्वा ने लिखा, ‘मुस्लिम आमिर खान को क्यों हिंदू के सबसे प्राचीन और पवित्र महाकाव्य महाभारत में भूमिका निभानी चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार कांग्रेस की तरह ही बनने जा रही है जो सेक्युलिरज्म के नाम पर खड़ी रहती है? क्या मुसलमान किसी हिंदू को मोहम्मद साहब के जीवन पर बनने वाली फिल्म में काम करने देंगे?’ इस ट्वीट के सामने आने के बाद कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दीं, लेकिन जावेद अख्तर इस हद तक भड़क गए कि उन्होंने इस व्यक्ति को लुच्चा तक करार दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया, ‘लुच्चा कहीं का! क्या तुमने इस महान महाकाव्य पर फ्रांस में पीटर ब्रूक्स के प्रोडक्शन को नहीं देखा है? मैं यह जानना चाहूंगा कि तुम्हें हमारे देश में विकृत और जहरीले विचार फैलाने के लिए कौन सी विदेशी एजेंसी पैसे देती है?’

You scoundrel, have you not seen peter brooks production of this great epic Mahabharsta in France . I would like to know which foreign agency is paying you to spread this kind of perverse and poisonous thoughts in our country

