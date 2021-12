केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बागेश्वर में विजय संकल्प यात्रा की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2जी, 3जी और कई अन्य घोटाले किए। पीएम मोदी की सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक कोई भी पीएम मोदी पर 7 पैसे के घोटाले का आरोप नहीं लगा सकता।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त, विकासोन्मुखी सरकार दी है। उन्होंने कहा कि अटल जी ने एक साथ झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम किया। कहीं कोई मारपीट नहीं हुई। शांति से बिल पास हुए। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्हें तेलंगाना राज्य बनाना था। जिसका इनके ही सांसद विरोध करते थे। कांग्रेस इन्हें संसद से बाहर कर देती थी। लेकिन हमारे समय में सब कुछ शांति के साथ किया गया।

हालांकि, सोशल मीडिया पर लोगों को उनके तेवर रास नहीं आए। संतोष सिंह मे पूछा- अरे भाई उत्तराखंड में सीएम मोदी जी थे बताया नहीं आज तक। फिर दो तीन क्या थे जो बदल दिए। गैरसैंण, भू कानून, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार पलायन पर भी कुछ बोलोगे या पहाड़ को जुमले दिए जा रहे हो।

