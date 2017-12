गुजरात चुनाव: वोटिंग के 24 घंटे भी नहीं बचे, भाजपा के घोषणापत्र का पता नहीं! टि्वटर यूजर्स ने कसा तंज

गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है। लेकिन अभी तक सूबे की सत्तापक्ष भाजपा ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी नहीं किया है। इसपर बीजेपी चौतरफा घिर गई है। सोशल मीडिया में जमकर कटाक्ष किए जा रहे हैं। ट्विटर यूजर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर सवालों के तीर चलाए और गुजरात मॉडल पर तीखे प्रहार किए हैं। अभी तक चुनावी घोषणापत्र ना जारी किए जाने पर ट्विटर पर शशांक लिखते हैं, ‘क्योंकि वो घोषणापत्र में विश्वास नहीं रखते। उन्हें ईवीएम में भरोसा है।’

एक कमेंट में लिखा गया कि नाटकीय भाषण का समय खत्म हुआ। जबकि अन्य कमेंट में लिखा गया, ‘विकास उनका एजेंडा कभी नहीं रहा। वो (भाजपा) साल 2012 में किए चुनावी वादों का जवाब नहीं देना चाहते।’ रॉबिनहुड लिखते हैं, ‘उन्हें किसी घोषणापत्र की जरूरत नहीं। उन्होंने लोकतंत्र में नया स्तंभ पेश किया है। ईवीएम हैक।’ अज्ञात लिखते हैं, ‘भाजपा स्वीकार कर चुकी है वो गुजरात चुनाव हारने वाले हैं।’ यश लिखते हैं, ‘भाजपा बिना किसा घोषणापत्र के गुजरात चुनाव लड़ रही है। क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने साल 2012 में किए किसी वादे को पूरा नहीं किया।’

स्कल बाबा लिखते हैं, ‘नेशन जानना चाहता है कि भाजपा का घोषणा पत्र कहा है।’ एक कमेंट को रिट्वीट करते हुए लिखा गया कि गुजरात में भाजपा के विकास के साथ चुनावी घोषणा पत्र भी लापता।

देखें ट्वीट्स-

Time is over for Dramatic speech #BJPKaManifestoKahanHai pic.twitter.com/7gmt8N2yKJ — Ripin Philem (@RipinPhilem) December 8, 2017

Modi & Co and No Future Program For Gujarat:

1. Vikas was never their agenda,

2. They don’t want to answer questions about 2012 promises,

3. They have realised that their defeat is certain.#BJPKaManifestoKahanHai — KilaFateh #INC (@KilaFateh) December 8, 2017

Not Releasing Manifesto Is Disrespect To People Of Gujarat.#BJPKaManifestoKahanHai https://t.co/iTJQAjqxZF — Rohan Gupta (@rohanrgupta) December 8, 2017

#BJPKaManifestoKahanHai..they don’t need any manifesto has they introduced new pillar in Democracy…Hack EVM…. pic.twitter.com/1vLxZpZZWg — Robinhood (@Robin12988) December 8, 2017

#BJPKaManifestoKahanHai मन के हारे हार मन के जीते जीत#monkeybaat has accepted the defeat in Gujarat election. without proper road map for people of Gujarat. Fooling people — Anonymous (@anonymousmind01) December 8, 2017

By not coming out with its manifesto for Gujarat, BJP has shown “unbelievable disrespect” to the people of the state.#BJPKaManifestoKahanHai pic.twitter.com/rhaYmSCDJB — MumbaiCongress (@INCMumbai) December 8, 2017

I think they are a lost ship in Gujarat.#BJPKaManifestoKahanHai https://t.co/65bdT0IYtF — Herojit ARIBAM (@AribamHerojit) December 8, 2017

Meanwhile.. Who needs a manifesto when EVM is on their side..#BJPKaManifestoKahanHai pic.twitter.com/7rXJoI7weH — नीच रोफ़ल डॉन™ (@EpicRoflDon) December 8, 2017

