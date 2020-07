सोशल मीडिया में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। लोग उन्हें बकवास करार देते हुए निशाना साध रहे हैं। ट्विटर पर तो बकायदा #NonsenseSambitPatra ट्रेंड कर रहा है। ये हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया है। दरअसल संबित पात्रा की ट्रोलिंग का कारण बना है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के साथ एक डिबेट शो में तीखी नोंक-झोंक के बाद। हुआ ये कि अंग्रेजी न्यूज चैनल इंडिया टुडे पर चीन मुद्दे को लेकर कांग्रेस-बीजेपी के एक दूसरे पर किये जा रहे हमले को लेकर एक डिबेट शो रखा गया था।

इंडिया टुडे के इस डिबेट शो में बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा थे तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत थीं। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन के मामले पर सरकार लगातार झूठ बोल रही है और देश के लोगों को बेवकूफ बना रही है। सुप्रिया ने आगे कहा कि जब राहुल गांधी चीन को लेकर बीजेपी सरकार से कुछ पूछते हैं तो उन्हीं पर आरोप लगाए जाते हैं। ये तो नॉनसेंस चीज है।

कांग्रेस प्रवक्ता से नॉनसेंस शब्द सुन संबित पात्रा बोलने लगे कि क्या सुप्रिया भारतीय सेना को नॉनसेंस कह रही हैं। इसके जवाब में सुप्रिया ने कह दिया कि मैं आपको नॉनसेंस कह रही हूं और आपकी पार्टी के अध्यक्ष को भी। इसपर संबित बिफर गए। वह कहने लगे कि नॉनसेंस नंबर वन तो राहुल गांधी है..साथी ही देशद्रोही भी हैं। इसके बाद संबित पात्रा शो के एंकर पर भी भड़क गए औऱ कहने लगे कि मैं यहां गाली सुनने आया हूं क्या..जब मुझे नॉनसेंस कह रही हैं ये तो आप टोक क्यों नहीं रहे।

संबित पात्रा ने डिबेट के इस अंश का वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और साथ में #NonsenseRahulGandhi भी लिखा। संबित के इस पोस्ट पर भी सुप्रिया ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और लिखा कि अपनी दवाई खुद को कड़वी कैसी लग रही है।

Aww! The epitome of arrogance on Indian TV complains of impertinence??? A taste of your own medicine Dr Patra? Be rest assured your 2 cent troll army emboldens me to bust your nonsense even more! Look forward to today’s debate 🙂 https://t.co/mmBeiIZqiu

— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) July 21, 2020