उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक कंपनी के बुजर्ग स्टाफ़ ने ऑफिस की दिवाली सेलिब्रेशन में अचानक डांस कर चार चांद लगा दिए, उन्होंने उत्सव के इस शुभ मौके पर जोरदार परफॉमेंस दी उन्हें देखकर सहकर्मी खुशी से झूम उठे और तालियां बजाने लगे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।

कंपनी की एक कर्मचारी इशिका साहू ने इस खास पल का एक वीडियो शेयर किया है, जिसे उन्होंने ऑफिस में रिकॉर्ड किया था। वायरल वीडियो देखने के बाद लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। वायरल क्लिप देखा जा सकता है कि स्टाफ मेंबर पॉपुलर गाने ‘इश्क तेरा तड़पावे’ पर दिल खोलकर नाच रहे थे और उसके कलीग्स उसे चीयर कर रहे थे।

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था, “उन्होंने हमारे ऑफिस के दिवाली सेलिब्रेशन को और एंटरटेनिंग बना दिया।” इशिका ने एक और कैप्शन भी शेयर किया, जिसमें लिखा था ” अंकल जी तो छा गए ।”

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कमेंट सेक्शन में कई यूज़र्स ने स्टाफ़ मेंबर की तारीफ की और एम्प्लॉयर्स से कहा कि वे पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को पहचानें और उनकी तारीफ करें।

एक यूज़र ने लिखा, “मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा जो भी कड़ी मेहनत कर रहा है और अपना काम कर रहा है, हमेशा उन्हें खुश रखने और उन्हें वैल्यूड महसूस कराने की कोशिश करें। प्लीज़ उन्हें कुछ पैसे भी ज़रूर दें, ताकि वे सबके साथ दिवाली मना सकें।” एक और ने कमेंट किया, “कंपनी को सबकी दिवाली स्पेशल बनाने के लिए उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहिए।”

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डांस करने वाले अंकल को पहचानने वाले एक कर्मचारी ने लिखा, “मैंने उसे लिफ्ट में कई बार देखा है। वह बहुत सज्जन व्यक्ति हैं।” एक अन्य यूजर ने कहा, “ऑफिस में सबसे दयालु और विनम्र लोग।” इस वीडियो को अब तक तीन मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-