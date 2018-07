अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में विपक्षी दलों के कई नेताओं ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार पर हमला बोला। सदन की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पार्टी का पक्ष रखा। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रामक थे। उन्होंने पीएम पर कई आरोप लगाए। राहुल ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान ही उठकर पीएम मोदी के पास गए और उनसे गले मिले। हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष के इस कदम पर वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने ट्वीट किया, ‘राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को गले लगाया और उसके बाद चुटीले अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखते हुए आंख मटकाई। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान उनका यह कदम हेडलाइन में आ गया। निस्संदेह यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। लेकिन, इस ‘लव जिहाद’ के बाद प्रधानमंत्री हाजिरजवाबी, मजाकिया या फिर गुस्से के अंदाज में इसका जवाब देंगे?’

#RahulKiGandhigiri : the hug of @narendramodi and then the mischievous wink to @JM_Scindia – has taken top lead in all headlines and visual takeaways of #NoConfidenceMotion. That was obviously the plan. But after this ‘Love Jihad’ will the PM respond with humour, wit or anger?

— barkha dutt (@BDUTT) July 20, 2018