सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में भारत के एक ऐसे शहर की झलक दिखाई गई है, जहां सामान्य सड़कों और गाड़ियों के बजाय सीढ़ियों और पैदल रास्तों का इस्तेमाल लोगों के आने-जाने के लिए किया जाता है। खूबसूरत और अनुशासित शहर का वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और इस जगह की बनावट, साफ-सफाई और लाइफस्टाइल की तारीफ कर रहे हैं।



वीडियो में नजर आने वाले नजारे मन में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर यहां के लोग रोजमर्रा के कामों के लिए कैसे आते-जाते हैं? क्या यहां सचमुच गाड़ियां नहीं चलतीं या कुछ इलाकों तक ही सड़क की पहुंच सीमित है? यही वजह है कि यह शहर सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

वीडियो कहां का है?

ये वीडियो मिजोरम की राजधानी आइजोल का है। इस शहर में न गाड़िया है, न ट्रैफिक जाम है ना ही सड़के हैं। आइजोल की इस सिटी को देखिए जहां मुख्य सड़क से नीचे तक सिर्फ सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं। पहाड़ की ढलान से लेकर जमीन तक घर चिपक कर बने हैं जिन्हें जोड़ने का एक जरिया सिर्फ सीढ़ियां हैं।

यहां ना गाड़ियों का प्रदूषण है ना वाहनों की भीड़-भाड़, सिर्फ और सिर्फ सुकून, हरियाली और खूबसूरती है। पहाड़ों पर बसे इस खूबसूरत शहर की अनोखी बनावट इसे बाकी शहरों से अलग बनाती है। वीडियो में दिखाई देने वाला नजारा सोशल मीडिया पर लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। यहां पहाड़ी इलाकों में बने घरों की बनावट और पार्किंग की व्यवस्था देखकर हर कोई हैरान है।

क्यों बसा है ये शहर सीढ़ियों पर?

आइजोल एक तंग पहाड़ी रिज पर बसा हुआ शहर है जहां समतल जमीन बेहद सीमित है। इसलिए लोगों के पास ढलानों पर ही मकान बनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। जमीन की कमी के कारण ही इस शहर की बस्तियां वर्टिकल रूप से विकसित की गई हैं। यहां ढलान के सहारे सीढ़ीनुमा तरीके से घर बनाकर कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोगों के रहने की जगह बनाई गई है। दूसरे मिजोरम संस्कृति में ढलानों पर खंभों के सहारे घर बनाने की पुरानी परंपरा रही है। सीढ़ीदार संरचना घर के वजन को पहाड़ी पर संतुलित रखने और नींव को मजबूती देने में मदद करती है। यहां पहाड़ी इलाकों में मुख्य सड़कें ढलान के साथ-साथ चलती हैं। हर घर तक गाड़ी वाली सड़क पहुंचाना यहां संभव नहीं है, इसलिए सीढ़ियां ही गलियों और रास्तों का काम करती हैं ताकि लोग आसानी से अपने घरों तक पहुंच सकें।

कुदरत की खूबसूरती भी है खूब

इस इलाके में रोशनी और हवा की खास व्यवस्था की गई है। ढलानदार और सीढ़ीनुमा बनावट की वजह से एक घर दूसरे घर की धूप या हवा को नहीं रोकता। यहां घरों की बनावट ऐसी की गई है कि सभी घरों को पर्याप्त धूप और वेंटिलेशन मिलता है। यहां ड्रेनेज की भी खासी व्यवस्था है। पानी घरों में जमा नहीं होता, नालियां भरती नहीं है। मानसून के दौरान भारी बारिश होने पर भी सीढ़ीदार बनावट से पानी आसानी से नीचे की ओर बह जाता है और घरों में पानी जमा नहीं होता।

इसे डिसिप्लिन सिटी क्यों कहा जाता है?

आइजोल की सबसे खास बात इसकी पहाड़ी बनावट है। यहां जमीन समतल नहीं है, बल्कि कई इलाके खड़ी ढलानों पर बसे हैं। ऐसे में हर घर तक सड़क पहुंचाना आसान नहीं होता। कई जगहों पर सीढ़ियां और पैदल रास्ते लोगों के आने-जाने का अहम जरिया हैं। यही वजह है कि यहां का जनजीवन मैदानी शहरों से काफी अलग दिखाई देता है।

आइजोल अपनी साफ-सफाई के लिए काफी मशहूर है। ये शहर नियमों का पालन करने के लिए खूब जाना जाता है। यहां गाड़ियों की भीड़ नहीं लगती, लोग ट्रैफिक नियमों का अच्छे से पालन करते हैं। लोग अपनी गाड़िया गैराज में या सड़क के किनारे व्यवस्थित तरीके से खड़ी करते हैं। इससे न तो सड़कें जाम होती हैं और न ही आसपास का नजारा खराब होता है। यहां के लोग अनुशासन और जिम्मेदारियों का पालन करते हैं। मिजोरम में सीढ़ियों पर बने घरों के बावजूद सड़कें साफ नजर आती हैं।

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।