केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साक्षात्कार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय राजमार्ग एवं भूतल परिवहन मंत्री का यह साक्षात्कार मराठी भाषा में है। वायरल वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि एक चैनल को मराठी भाषा में दिए गए साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ‘हमें इस बात का पूरा भरोसा था कि हम कभी सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए हमें बड़े-बड़े वादे करने की सलाह दी गई।’

वीडियो के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इस साक्षात्कार के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘अब हम सत्ता में हैं। जनता हमें अब उन वादों की याद दिलाती है, जो हमने किए थे। हालांकि इन दिनों हम उन पर सिर्फ हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।

इस वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होते ही कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमलावर हो गई है। खुद पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ‘सही फ़रमाया, जनता भी यही सोचती है कि सरकार ने लोगों के सपनों और उनके भरोसे को अपने लोभ का शिकार बनाया है’।



हालांकि राहुल गांधी की तरफ से किये गये इस हमले के बाद केंद्रीय मंत्री ने इस पूरे वीडियो को लेकर अपनी बात कही है। उन्होंने इस वीडियो को पूरी तरह से गलत बतलाया है। नितिन गडकरी ने कहा कि ‘ यह गलत है मैंने मोदी पर या 15 लाख रुपये को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। यह कार्यक्रम मराठी में था और मुझे यह आश्चर्य हो रहा है कि राहुल गांधी कब से मराठी समझने लगे?

This is false, I did not say anything on Modi ji or 15 lakhs etc. The program was in Marathi and I wonder since when has Rahul ji starting understanding Marathi?: Nitin Gadkari,Union Minister on reports that he said BJP over promised in 2014 elections pic.twitter.com/mqu9ELsiX7

— ANI (@ANI) October 10, 2018