नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (NIT) दुर्गापुर में एक इंडक्शन प्रोग्राम में छात्राएं कैटरीना कैफ के गाने चिकनी चमेली पर डांस कर रही थीं। तभी प्रोफेसर बढ़क गईं और बीच में ही परफॉर्मेंस रोक दी, इस समय उन्होंने कहा कि क्या यह जोक है? इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है,जिस पर लोग दो गुटों में बंट गए हैं। छात्राओं के डांस परफॉर्मेंस को रोकने को लेकर लोगों का कहना है कि यह कॉलेज स्टेज पर क्या सही है, इस पर बहस छिड़ गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 22 अगस्त को इंस्टीट्यूट के 2026 इंडक्शन प्रोग्राम के दूसरे दिन हुई थी। इस इवेंट में छात्रों की कई परफॉर्मेंस शामिल थीं, जिसमें छात्र ‘चिकनी चमेली’, ‘बेबी डॉल’ और ‘शीला की जवानी’ जैसे लोकप्रिय बॉलीवुड गानों पर डांस कर रहे थे।

वायरल वीडियो में छात्रों का एक ग्रुप स्टेज पर परफॉर्म करता दिख रहा है, जबकि दर्शक दीर्घा में उनके साथी उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। हालांकि, उनकी परफॉर्मेंस तब रुक गई जब एक प्रोफेसर वहां आईं और पूछा कि क्या छात्रों को अपने फैकल्टी एडवाइजर से अनुमति मिली थी। उन्हें छात्रों से यह पूछते हुए सुना जा सकता है, “मंजूरी कहां है? क्या आपने यहां इस तरह का डांस दिखाने से पहले मंजूरी ली है?

क्या यह कोई मजाक है?

क्या यह कोई इंट्रोडक्शन है? क्या यह कोई फेस्ट है?” इसके बाद प्रोफ़ेसर ने जूनियर छात्रों के सामने हो रही परफ़ॉर्मेंस पर चिंता जताई और पूछा कि उनके फैकल्टी एडवाइजर वहां क्यों नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा, “जूनियर्स के सामने आप ऐसे गानों पर डांस कर रहे हैं। आपके फैकल्टी एडवाइज़र कहां हैं? वे यहां क्यों नहीं हैं? क्या आपने उन्हें ये डांस दिखाए थे? क्या इसे मंजूरी मिली थी?”

सोशल मीडिया पर दो गुट में बंटे लोग

इस वीडियो को लेकर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। जहां कुछ यूज़र्स ने इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान मर्यादा बनाए रखने को लेकर प्रोफ़ेसर की चिंता का समर्थन किया, वहीं दूसरों का मानना ​​था कि छात्रों को बेवजह निशाना बनाया गया और जिस तरह से परफ़ॉर्मेंस को रोका गया, उसकी आलोचना की।

एक यूज़र ने लिखा, “हर जगह ‘मोरल पुलिसिंग’ (नैतिकता के नाम पर रोक-टोक) आम बात होती जा रही है।” एक और यूज़र ने प्रोफ़ेसर का बचाव करते हुए कहा, “मैं यहां प्रोफ़ेसर की बात से सहमत हूं। हर जगह का अपना एक शिष्टाचार होता है; कॉलेज का इंडक्शन स्टेज कोई नाइट क्लब या भाई की शादी का संगीत प्रोग्राम नहीं है। इसे दकियानूसी सोच नहीं कह सकते, यह तो बस दर्शकों और माहौल के हिसाब से खुद को समझने की बात है।”

एक तीसरे यूज़र ने थोड़ा अलग नज़रिया रखा: “काश उनमें सरकार पर भी इसी तरह नज़र रखने की हिम्मत होती। लेकिन हां, गाने का चुनाव गलत था और सुधारने का तरीका भी गलत था।” एक और कमेंट करने वाले ने प्रोफ़ेसर की आपत्ति का समर्थन किया, साथ ही डांस और माहौल के बीच फ़र्क भी बताया। उन्होंने लिखा, “आखिरकार कोई तो खुलकर यह बात कह रहा है, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसे परफ़ॉर्मेंस किसी शिक्षण संस्थान के लिए ठीक नहीं लगते… गाने या डांस के तरीके में कोई बुराई नहीं है… बस जगह गलत थी… कोई नफ़रत नहीं… लेकिन हकीकत यही है और वे एक तरह से सही भी हैं।”

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…