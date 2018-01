एंकर ने राजदीप, सागरिका के साथ अपनी फोटो पर ली चुटकी- सारे देश विरोधी एक साथ, लोग बोले- पहली बार सच बोली

एनडीटीवी एंकर निधि राजदान सोशल मीडिया में ट्रोल हो रही हैं। यूजर्स उनके ही एक ट्वीट पर उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि एक अंग्रेजी अखबार की तरफ से एक लिट्रेचर फेस्ट होना है। उस फेस्ट में वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सागरिका घोष और एनडीटीवी एंकर निधि राजदान को हिस्सा लेना है। लिट फॉर लाइफ नाम के इस इवेंट में ये तीनों पत्रकार अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। इसी बात की जानकारी देते हुए इवेंट के आयोजकों द्वारा एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में इन तीनों की तस्वीर थी। तस्वीर के साथ ट्वीट में लिखा है- अगर आप लोग इनसे मिलना चाहते हैं तो हमारे यहां रजिस्ट्रेशन करें।

निधि राजदान ने इसी ट्वीट को रिट्वीट किया। रिट्वीट करते हुए निधि ने लिखा – सारे देश विरोधी एक साथ एक ही मंच पर।

All the anti nationals together on one stage https://t.co/meyokhgFXN — Nidhi Razdan (@Nidhi) January 9, 2018

निधि का ये ट्वीट देखते ही लोग उनपर टूट पड़े। देखते ही देखते निधि राजदान को ट्रोल किया जाने लगा। लोग लिखने लगे कि पहली बार आपने सच बोला है। कुछ ने लिखा कि, ‘शुक्र है आपने ये बात मानी तो, अब हम लोग चंदा इकट्ठा कर आपके लिए पाकिस्तान का टिकट खरीदें या फिर आप खुद ही कर लेंगी। चलो अब तुम सच तो बोलने लगीं।’ एक अन्य यूजर ने लिखा कि, ‘अपने प्रोग्राम में रोजाना अपना यह परिचय दे दिया करो प्लीज। ताकि अबतक जो लोग ना पहचान पाएं हों वो भी सच से परिचित हो जाएं।’

चलो अब तुम सच तो बोलने लगीं। अपने प्रोग्राम में रोजाना अपना यह परिचय दे दिया करो प्लीज। ताकि अबतक जो लोग ना पहचान पाएं हों वो भी सच से परिचित हो जाएं। — Satish Chandra Misra (@mishra_satish) January 9, 2018

Kahate hai din main ek baar jaban pe saraswati virajati hai… — Abhi (@abhimay) January 9, 2018

First time in your life you have spoken truth. — Nishant Patil (@NishantJaiHind) January 9, 2018

I like your smile , today i like you for your honesty as well. Well done. — Rajesh (@rahulelectra) January 9, 2018

Thanks for accepting the reality — Milind Rode (@milindrode) January 9, 2018

Two Auntie Nationals! And another circumcised secular! — Raghunath AS (@asraghunath) January 10, 2018

Call Hafiz sayeed sahab as your chief guest to give you some lesson on nationalism and anti national. You all would feel proud under his guidance. — santosh kumar gupta (@santoshpihu) January 9, 2018

हा तो बताये आप तीनों के लिए क्या इंतजाम किया जाए..??

टमाटर और अंडे दोनो महंगे है इसलिए डंडे के बारे में क्या ख्याल ह…? — Dhananjai mishra (@delhi11th) January 10, 2018

Aunty for the First time u posted something intresting … birds of same feather flock together .. piddi congressi pets together in one frame . — Bharat Maata ki Jai !! (@Kumarmanish22) January 10, 2018

