बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने उनकी शादी की खबर चलाने को ले कर एक अंग्रेजी न्यूज पोर्टल को झाड़ लगाई है। दरअसल इस पोर्टल ने खबर चलाई थी कि क्या तापसी पन्नू ने शादी के लिए हां कर दी है। इस खबर का वेब लिंक पोर्टल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया। पोर्टल के इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए तापसी पन्नू ने करारा जवाब दिया है। बेबी, पिंक और नाम शबाना जैसी सुपरहिट फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी पैठ जमाने वाली एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने पोर्टल को लिखा कि कृपया आप अपना काम करें, और बदलाव के लिए कुछ सच्ची खबरें दिखाएं। दरअसल तापसी पन्नू की फिल्म ‘दिल जंगली बंदेया’ 9 मार्च को रिलीज़ हो सकती है। ये फिल्म प्रेम विवाह पर आधारित है जिसमें तापसी ने दिल्ली की लड़की का किरदार निभाया है। तापसी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में अपनी इस फिल्म का प्रमोशन करने में लगी हुई हैं। तापसी ने इसी फिल्म के प्रमोशन के मद्देनजर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी को लेकर मर्दों की चिंता की एक स्टोरी पोस्ट की।

A post shared by Taapsee Pannu (@taapsee) on Feb 27, 2018 at 8:44pm PST

इस स्टोरी को आधार बना कर पोर्टल ने ये खबर पब्लिश कर दी कि क्या तापसी पन्नू ने शादी के लिए हां बोल दिया है।

Did Taapsee Pannu just say yes? https://t.co/KEqwHOcBZV

पोर्टल के इसी खबर वाले ट्वीट को तापसी ने रिट्वीट किया। तापसी ने चैनल को अपना काम करने और कुछ सच्ची खबरों बनाने की सलाह भी दे डाली।

Please go get a life

And some real news for a change https://t.co/dGm4J2mOxV

— taapsee pannu (@taapsee) February 28, 2018