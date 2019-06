सोशल मीडिया में पाकिस्तानी न्यूज चैनल के एक डिबेट शो का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पैनल में मौजूद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से हाथापाई की। खास बात है कि ऐसा लाइव डिबेट शो में हुआ। मशूहर पत्रकार नायला इनायत के मुताबिक टीवी डिबेट में किसी मुद्दे पर सहमत ना होने पर पीटीआई के नेता मंसूर अली सियाल ने कराची प्रेस क्लब के अध्यक्ष इम्तियाज खान पर हमला कर दिया। वीडियो में पीटीआई नेता कह रहे हैं कि वो किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं, जिसके जवाब में प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।

लाइव टीवी डिबेट में पीटीआई नेता पत्रकार के जवाब से नाराज होकर खड़े हो गए और पत्रकार का बायां हाथ पकड़ उन्हें बुरी तरह धक्का दे दिया। इससे इम्तियाज खान फर्श पर गिर गए। चौंकाने वाली है कि चार लोगों के पैनल की मौजूदगी में खान उठकर खड़े हुए तो सियाल ने उनपर फिर हमला कर दिया और चेहरे पर कई थप्पड़ भी मारे। मारमीट के दौरान दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज भी खूब हुई।

बाद में अन्य लोगों को दोनों पक्षों को जब किसी तरह अलग कराया तो पीटीआई नेता ने पत्रकार को सोच लेने की धमकी दी। साथ ही कहा, ‘तुम (इम्तियाज खान) मुझे जानते नहीं हो अभी।’ इस दौरान पत्रकार ने पीटीआई नेता पर तंज कसते हुए कहा कि जवाब नहीं दे पाते तो इसी तरह की हरकत करते हो। गौरतलब है कि बाद में दोनों पक्षों में बीच बचाव के बाद न्यूज चैनल ‘न्यूज लाइन विद आफताब मुंगेरी’ शो दोबारा लाइव किया गया। पैनल में मौजूद कराची प्रेस क्लब के अध्यक्ष एक बार फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और डिबेट दोबारा शुरू हुई।

यहां देखें वीडियो-

Is this Naya Pakistan? PTI’s Masroor Ali Siyal attacks president Karachi press club Imtiaz Khan on live news show. pic.twitter.com/J0wPOlqJTt

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) June 24, 2019