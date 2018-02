Video: आपस में बुरी तरह लड़ पड़े न्यूज एंकर, सोशल मीडिया में उड़ रहा मजाक

सोशल मीडिया पर दो न्यूज एंकरों के झगड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पुरुष एंकर और एक महिला एंकर के बीच तूतू-मैंमैं होती दिखाई दे रही है। वीडियो को कमलेश सिंह नाम के शख्स ने ट्वीट किया है, उनकी प्रोफाइल में बताया गया है कि वह पत्रकार हैं। वीडियो के लोगों में डीपी वेब टीवी लिखा है। वीडियो में नीचे की तरफ ‘dailypakistan.com.pk’ लिखा है और यूजरों के कमेंट्स से यह वीडियो पाकिस्तान के न्यूज चैनल का लगता है। इस वीडियो में पुरुष एंकर कहता है कि वह महिला एंकर के साथ बुलेटिन नहीं करेगा। वह महिला एंकर को जबान काबू में करने की हिदायत देता है और महिला एंकर पुरुष एंकर को जाहिल कहकर संबोधित करती है। करीब 30 सेकेंड के वीडियो में पुरुष एंकर कहता है- ”कैसे बुलेटिन करूंगा मैं इसके साथ, वो कह रही मेरे साथ बात ही न करो।” महिला एंकर इसी बीच बोलती है- ”मैंने लहजे की बात कही।”

पुरुष एंकर अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है- ”भई आपका कोई अपना मसला चल रहा है तो उसको मेरे साथ नहीं डिसकस न करो यार।” इतने में महिला पुरुष एंकर को तमीज से बात करने के लिए बोलती है। पुरुष एंकर कहता है- ”तमीज से… मैंने कौन सी बदतमीती की है?” महिला एंकर कहती है- ”किस टोन में बात कर रहे हो?” पुरुष एंकर कहता है- ”क्या बदतमीजी की है?” महिला एंकर इसी बीच पुरुष एंकर को ‘जाहिल’ बोल देती है। पुरुष एंकर कहता है- ”जाहिल…तो इसको कहो कि अपनी जबान कंट्रोल करे, ये ग्रैब हो रहा सारा? अजीब हैं इसके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे भई।”

एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट दिया- ”मैंने ट्विटर पर सबसे अच्छी क्लिपिंग्स में से एक देखी। इसीलिए ट्विटर कभी बोर नहीं करता है। यह जानकारी, मनोरंजन और बेशक फेक न्यूज और व्यूज से भरा है।” एक यूजर ने लिखा- ”ये लो, और इनको कश्मीर चाहिए, हे राम।” विश्वजीत प्रसाद सिन्हा नाम के यूजर ने लिखा- ”सोचा था कि वे केवल पैनलिस्ट्स के साथ लड़ते हैं। लेकिन आपस में भी, वो भी स्टूडियो में, अजीब है।” शिवम त्यागी ने लिखा- ”यह बस पाकिस्तान में होता है।”

One of the best clippings I have seen on Tweeter. That’s why Tweeter never bores. It’s full of information, entertainment, and of course, fake news and views too!

