हाथों में शादी का चूड़ा, मांग में सिंदूर, बदन पर हल्के आसमानी रंग की खूबसूरत साड़ी और हाथों में ट्रेन की कमान! नई-नवेली दुल्हन के इस अनोखे अंदाज ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है। शादी की मेहंदी का रंग अभी हाथों से फीका भी नहीं पड़ा कि दुल्हन अपनी ड्यूटी पर लौट आई और ट्रेन की कमान संभालती नजर आई।

आमतौर पर शादी के बाद नई-नवेली दुल्हन कुछ दिनों तक रस्मों-रिवाजों और परिवार के साथ समय बिताने में व्यस्त रहती है, लेकिन वायरल वीडियो में दिख रही इस महिला का अंदाज कुछ अलग ही है। शादी की निशानियां पहने यह महिला ट्रेन के इंजन के अंदर पूरे आत्मविश्वास के साथ कंट्रोल पैनल संभालती दिखाई दे रही है।

महिला ट्रेन के लोकोमोटिव के अंदर खड़ी है और कंट्रोल पैनल पर लगे उपकरणों को संचालित करती दिखाई देती है। एक तरफ नई जिंदगी की शुरुआत की खुशी और दूसरी तरफ अपने काम के प्रति जिम्मेदारी का जज्बा, महिला का यही अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

शादी के बाद भी काम को दी अहमियत

महिला के काम करने के जज्बे की सराहना की जा रही है। महिला पूरे ध्यान से अपना काम करती दिखाई दे रही है। वीडियो का सबसे दिलचस्प पहलू उसका पारंपरिक पहनावा और पेशेवर जिम्मेदारी को एक साथ निभाने का अंदाज है। वीडियो में जिस तरह महिला कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है उससे साफ ज़ाहिर है कि महिला पेशेवर जिम्मेदारियों को अपनी पर्सनल जिंदगी की तरह ही अहमियत देती है। महिला का यह वीडियो देखकर साफ जाहिर होता है कि महिला निजी जिंदगी में नए बदलावों के बीच अपने करियर और जिम्मेदारियों को भी ज्यादा अहमियत देती है। हालांकि महिला की पहचान, उसकी शादी की तारीख, ड्यूटी का स्थान और वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

सोशल मीडिया पर चर्चा में आया नई-नवेली दुल्हन का वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है। वीडियो के साथ अंग्रेजी में लिखा है कि एक नई-नवेली दुल्हन खूबसूरत साड़ी पहनकर ट्रेन पायलट की ड्यूटी पर पहुंची। वीडियो में महिला के हाथों में सजा शादी का चूड़ा, सिर पर साड़ी का पल्लू और काम के प्रति उसका समर्पण खास तौर पर नजर आता है। जहां शादी के बाद दुल्हन का पारंपरिक अंदाज उसकी नई जिंदगी की झलक दिखाता है, वहीं ट्रेन के इंजन में कंट्रोल पैनल संभालती यह महिला अपनी पेशेवर जिम्मेदारी निभाती दिखाई देती है। परंपरा और काम के प्रति जिम्मेदारी का यही अनोखा मेल इस वीडियो को खास बनाता है।

रेलवे में महिलाओं की बढ़ती भूमिका की झलक

भारतीय रेलवे में लोको पायलट की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। ट्रेन के संचालन के दौरान सिग्नल, गति, ट्रैक की स्थिति और सुरक्षा नियमों का ध्यान रखना होता है, इसके लिए तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण और एकाग्रता की जरूरत होती है। इस वीडियो में महिला का पारंपरिक पहनावा लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन उसकी असली पहचान उसका काम और पेशेवर जिम्मेदारी है। यह वीडियो याद दिलाता है कि महिलाएं अपनी पसंद, परंपराओं और करियर को साथ लेकर आगे बढ़ सकती हैं।

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो और उसमें दी गई जानकारी पर आधारित है। वीडियो की तारीख, स्थान, महिला की पहचान और अन्य दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।