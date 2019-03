न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेंसिडा अर्डर्न और एक मुस्लिम शख्स के बीच बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इसमें शख्स प्रधानमंत्री को मुस्लिम धर्म से प्रभावित से होने के लिए कह रहा है। शख्स कह रहा है कि न्यूजीलैंड की पीएम इस्लाम धर्म अपना लें। सोशल मीडिया में वायरल हुए पीएम और मुस्लिम शख्स के बीच बातचीत ने गंभीर सवाल उठाए हैं कि क्या अर्डर्न इस्लाम धर्म अपनाने जा रही हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि पीएम मुस्लिम धर्म अपनाने जा रही हैं तो यह बिल्कुल झूठ है। दरअसल मुस्लिम शख्स ने जब जेंसिडा अर्डर्न से मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया, ‘इस्लाम मानवता सिखाता है और मुझे लगता है कि ये मेरे पास है।’

हालांकि मुल्क की दो मस्जिदों पर आतंकी हमले के बाद न्यूजीलैंड की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने मुस्लिम समुदाय के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की थी। मगर हमले में मारे गए परिजनों संग पीएम अर्डर्न की सहानुभूति की दुनियाभर में खूब प्रशंसा हुई। आतंकी हमले के बाद पीएम ने मस्जिद का दौरा किया और शोक में डूबे परिवारों से मुलाकात की। ऐसे ही एक पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए पीएम जब हिजाब पहनकर पहुंची तो विश्व नेताओं ने उनकी खूब तारीफ की। सोशल मीडिया में भी अर्डर्न की प्रशंसा की गई।

बता दें कि सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें पीएम मुस्लिम शख्स की बात ध्यान से सुनती हैं और मुस्कुराते हुए शख्स की बात का जवाब दिया। वीडियो में मुस्लिम शख्स कह रहा है, ‘आपसे ईमानदारी से कहूं… जो चीज मुझे यहां लाई है वो आप हैं। मैं पिछले तीन दिनों से हर दिन रो रहा हूं। मैं अल्लाह से एक दुआ कर रहा हूं। मैंने कहा कि शायद अन्य नेता आपके नेतृत्व कौशल को देख सकें। मेरी एक ख्वाहिश यह भी है कि एक दिन आप भी इस्लाम धर्म अपनाएंगी। मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ जन्नत में रहूंगा।’ इसके जवाब में पीएम ने कहा कि इस्लाम मानवता सिखाता है और उन्हें लगता है कि यह उनके पास है।

A dialogue between a young Muslim and Jacinda Ardern has gone viral in which he has invited the Prime Minister of New Zealand to embrace Islam. pic.twitter.com/OlJgHNr9qf

— Syed Asim Gillani (@ap2sah) March 25, 2019